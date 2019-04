Kemmeter hört auf

Horst Kemmeter (l.) und sein Nachfolger Matthias Röhrborn. © nix

Biblis.Horst Kemmeter geht in den Ruhestand. Die Leitung des abgeschalteten Bibliser Atomkraftwerks und damit die Verantwortung für den weiteren Rückbau der Anlagen übernimmt ab 1. Mai Matthias Röhrborn. Der 62-jährige Kemmeter ist noch bis Jahresende beratend im Unternehmen und wird dann mit 63 Jahren in die vorgezogene Altersrente gehen. Den Kontakt zu den ehemaligen Kollegen am Standort wolle er aufrechterhalten. Er werde sich immer für das Kraftwerk interessieren, sagte Kemmeter gestern. Er hat es sieben Jahre geleitet; insgesamt war er 37 Jahre bei RWE.

Nachfolger Matthias Röhrborn (56) ist in Biblis bestens bekannt. Der Betriebsingenieur hat 1991 im Kraftwerk angefangen und wechselte 2012 in die Konzern-Zentrale nach Essen. mas

