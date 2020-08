Kerwe wegen Corona abgesagt

Wattenheim.Die Wattenheimer Kerwe fällt in diesem Jahr aus: Aufgrund der weiter anhaltenden Corona-Pandemie haben sich Veranstalter von Feuerwehr und SG NoWa dazu entschlossen, das Fest abzusagen. Eigentlich sollte am Wochenende vom 28. bis 31. August kräftig gefeiert werden. Allerdings sei es kaum möglich, die Kerwe mit den verbundenen Hygieneregelungen in gewohnter Form durchzuführen. „In erster Linie liegt uns die Gesundheit unserer Festgäste, unserer Kameraden und Mannschaftskollegen am Herzen. Es wäre für uns nicht die gleiche Kerwe, welche wir Jahr für Jahr mit Freude vorbereiten und mit unseren Gästen feiern“, begründen Brandschützer und Fußballer die Absage – in der Hoffnung, dass Ende August nächsten Jahres wieder alle zusammen feiern können. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 05.08.2020