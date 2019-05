Kinder als Helden

Biblis.Der Film „Shazam!“ läuft am Wochenende in der Bibliser Filminsel. Er ist am Samstag, 1. Juni, und Sonntag, 2. Juni, 20 Uhr zu sehen.

Der 14-jährige Billy Batson ist ein Waisenjunge. Als er eines Tages auf einen alten Magier trifft, verleiht ihm dieser eine mysteriöse Macht. Fortan kann sich Billy, wenn er das Wort „Shazam!“ ruft, in den erwachsenen Superhelden Shazam verwandeln. Überschwänglich und etwas leichtsinnig geht Billy daran, gemeinsam mit seinem Freund Freddy seine neugewonnenen Fähigkeiten auszuprobieren.

Rocca boxt sich durch

„Rocca verändert die Welt“ wird am Sonntag, 2. Juni, 17 Uhr, im Kinderkino gezeigt. Die ebenso kluge wie mutige Rocca ist erst elf Jahre und soll bei ihrer Großmutter leben. Denn ihre Mutter starb bei ihrer Geburt, und ihr Vater ist als Astronaut zur Internationalen Raumstation unterwegs. Als die Großmutter wegen einer Gehirnerschütterung im Krankenhaus landet, muss Rocca allein klarkommen. Dabei helfen ihr Eichhörnchen Klitschko und der Obdachlose Caspar (Fahri Yardim). Sie zeigt ihren Mitschülern und Lehrern, dass ein Kind dazu fähig ist, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. cid

