Kinder bekommen bunteren Schulhof

Biblis.Die blauen Helfer-T-Shirts gehörten auch diesmal zum Erkennungszeichen der Teilnehmer an der Aktion „Wir schaffen was“. Zum Freiwilligentag hatte die Gemeinde Biblis drei Projekte angemeldet: die CDU verschönerte den Schulhof in Nordheim und befreite die Ehrendenkmäler auf dem Alten Friedhof von Unkraut. Die SPD kümmerte sich in Nordheim erneut um den großen Spielplatz.

Insgesamt waren über 30 Helfer im Einsatz, wobei vor allem bei der Aktion an der Steinerwaldschule in Nordheim viele Eltern motiviert werden konnten. In Zusammenarbeit mit der Schule frischten die Helfer die auf dem Schulhof aufgemalten Bewegungsspiele mit neuer Farbe auf. Auch einige neue Spielideen seien auf dem Asphalt verewigt, erklärte Rektorin Antje Kühlberg. So können sich die Kinder über ein aufgemaltes Schachbrett freuen, auf dem die Mädchen und Jungen mit selbst hergestellten Figuren spielen werden. Auch ein aufgemalter Pferdestall ist neu hinzugekommen. Denn in den Pausen spielen die Kinder gerne „Pferdchen“.

Es war das erste Mal, dass die CDU am Freiwilligentag eine Aktion für die Nordheimer Schule angeboten hatte. Wie Vorsitzender Konstantin Großmann erklärte, habe man bewusst nach Projekten in den Ortsteilen Ausschau gehalten. Er dankte er vor allem Vorstandsmitglied Kirsten Kreider, die das Projekt in Nordheim betreute und in Kontakt mit Schule und Eltern stand.

„Wir freuen uns, dass wir für die Kinder den Schulhof verschönern können“, sagte Großmann. Auch Landrat Christian Engelhard griff zum Pinsel und half bei seiner Stippvisite mit. Weiterhin dankte Großmann der Bäckerei Schmitt für ihre Spende zur Stärkung der Helfer.

Die CDU-Fraktion verwirklichte an diesem Tag ein weiteres Projekt, das sie schon seit einigen Jahren angeht. Es handelt sich um die Pflege der Parkanlage am Alten Friedhof in Biblis mit den Kriegs- und Ehrendenkmälern. Die Helfer schnitten Bodendecker an den Wegen und Steinen zurück, säuberten die Gräber und brachten das Grün im Park in Form. Die sechs Ehrenamtlichen hatten alles schnell im Griff.

Fegen, schneiden, rechen

Fraktionschef Hans-Michael Platz erinnerte sich an die ersten Arbeitseinsätze auf dem Alten Friedhof. „Da hatten wir mit dem Grünschnitt einiges zu tun, jetzt sind wird das vierte Mal hier und alles nimmt mehr Form an“, erläuterte er. Zur Pflege der Anlage gehörte es auch, die Hinterlassenschaften von Hunden zu beseitigen. Die vorhandenen Tütenstationen nebst Abfalleimer werden selten benutzt.

Mit Rechen, Schubkarren und vielem mehr waren die Helfer beim Projekt „Pflege des großen Spielplatzes“ der SPD in Nordheim im Einsatz. „Wir schneiden das Grün, fegen die Wege, entfernen Unkraut und Blätter, säubern den Pavillon und rechen den Sand zurück in den Sandkasten“, listeten Ortsvorsteherin Renate Weissbrodt und Sigrid Breyer nur einige der Pflegearbeiten auf. Zehn Helfer packten mit an.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 22.09.2020