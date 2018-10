Kinder erkunden ihre Gefühle

Biblis.Die Schulkindbetreuung Tintenklecks Biblis hatte dieses Jahr beim Verein „Jugendhilfe“ einen Projektantrag gestellt. Das Thema lautete: „Ich bin stark und sage selbst was ich mag.“ „Hieraus haben wir unser Jahresprojekt gemacht“, berichtet Conny Brutscher, Leiterin der Schulkindbetreuung. Die Jugendhilfe unterstützt dieses Projekt mit 1000 Euro. Los ging es damit bereits während der Betreuung in den Sommerferien, das Projekt wurde nun im Herbst weitergeführt.

Die Idee zu diesem speziellen Jahresprojekt entstand durch die Beobachtung, dass das Konfliktpotenzial der Kinder in Gemeinschaftseinrichtungen immer mehr zunimmt. Dies habe zu unangemessenen Reaktionen geführt, von Beleidigungen bis hin zu körperlicher Gewalt.

Viele Kinder würden dadurch eingeschüchtert, hätten Angst und ließen sich dadurch fremdbestimmen. „Dies sind reale Situationen, die die Kinder täglich erleben und die sie beschäftigen“, weiß Brutscher. So entstand die Idee zu diesem Projekt, bei dem die Kinder in ihren emotionalen und sozialen Kompetenzen gestärkt werden sollen.

Emotionen sichtbar machen

„Viel zu häufig werden die Gefühle, die dahinter stehen, nicht mehr wahrgenommen. Kinder, die ihre eigenen Gefühle kennen und einschätzen können, sind auch in der Lage, die Empfindungen anderer zu erkennen und zu verstehen“, erklärte Brutscher den Ansatz. Der sensible Umgang mit diesem Thema könne damit einen wichtigen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung und Selbstbestimmung leisten. „Im Verlauf unseres Projektes möchten wir Themen aufgreifen.“ Ideen gebe es genug: Welche Möglichkeiten gibt es, Gefühle auszudrücken, wie trete ich Gewaltbereitschaft gegenüber, wir streitet man fair, oder wie kann ich mich entspannen? „Wir denken, dass sich viele Ansätze während des Projektverlaufs ergeben“, sagte Conny Brutscher.

Während der Betreuung in den Sommerferien startete das Projekt, hier ging es vor allem darum, wie Konflikte entstehen und wie man mit diesen umgeht.

„Wir werden das ganze Schuljahr über zudem kleine Gefühlstage einlegen. Tage, an denen wir zeigen, wie Gefühle sichtbar gemacht werden können“, so Brutscher. Während der betreuten Ferien in den beiden Herbstwochen standen die Wahrnehmung von Gefühlen – auch bei anderen – im Fokus. Die Kinder backten Amerikaner und verzierten diese mit Gesichtern, die Gefühle ausdrücken. Ebenso testeten sie, welche Gefühle und Mimik etwa beim Biss in eine Zitrone oder in etwas Süßes entstehen. „Wir bieten zudem ein Schwarzlichttheater an“, führte Brutscher aus. Hierbei entwickeln sich die Szenen auch aus realen Begebenheiten.

So fühlte sich ein Mädchen einsam und ausgeschlossen, da es keine Freundin hat. Ein anderer Junge meinte dazu, dass er zwar keine Freundin sein könne, aber ein Freund. Also könnten sie zusammen spielen. Die Kinder bastelten zudem Gefühlsuhren, auf denen sie anzeigen können, wie sie sich fühlen.

Gleiches gilt für das Gefühlsbarometer, an dem die Kinder sich täglich emotional einordnen. „Dem entsprechend können wir und die anderen Kinder darauf reagieren“, so Brutscher. str

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 17.10.2018