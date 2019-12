Kinder erwecken ihre Helden zum Leben

Biblis.Speedy Gonzales, Biene Maja, Arielle, die kleine Meerjungfrau, oder Super Mario – sie alle fanden sich beim traditionellen Nikolausturnen der Turngemeinde (TG) Biblis ein. Unter dem Motto „Reise zu den Kinderhelden“ hatten sich die großen und kleinen Sportler ein buntes Programm einfallen lassen. Dieses gab Einblicke in das Training. Über zwei Stunden begeisterten die Teilnehmer aus verschiedenen Kinderturngruppen die Zuschauer in der Pfaffenauhalle, natürlich kam auch der Nikolaus vorbei.

Zur Musik von „Chip und Chap – Die Ritter des Rechts“ tobten die Kinder über die Übungsmatten. Sie hielten ihre Helden als Stofffiguren in den Händen. Martina Bursch, die Koordinatorin der Veranstaltung, führte die Besucher in das Thema ein. Ein Held der Baustelle kam in Person von „Bob, der Baumeister“ vorbei. Die Kinder bewiesen, dass sie nicht nur Hämmern und Schrauben können. Sie überwanden Hindernisse und Rutschen und zeigten verschiedene Sprungübungen auf dem Luftkissen. Schließlich erschallte die Feierabendglocke.

Nun erschien Krabbe Sebastian. Er erklärte Arielle, der kleinen, verliebten Meerjungfrau, die Welt der Menschen. „Lassen Sie sich von den Wellen mitreißen und zum Tanzen einladen“, sagte Moderator Oliver Wetzel. Er begrüßte Bürgermeister Felix Kusicka, der vom Programm begeistert war und den ehrenamtlichen Zusammenhalt im Verein lobte. „Nächstes Jahr werde ich mich aktiver in die TG einbringen, dann habe ich wieder mehr Zeit“, verriet Kusicka schmunzelnd. Im April übernimmt sein Nachfolger Volker Scheib das Bürgermeisteramt.

Kunterbunt ging es weiter, nun waren Super Mario und seine Freunde gefragt. Die Jungen und Mädchen sprangen über Hindernisse und zeigten turnerisches Können. Die Gymnastik-Minis hießen die Zuschauer mit Lilo und Stitch auf Hawaii willkommen und boten Gymnastikdarbietungen und einen Limbotanz. Abenteuerlich ging es bei Feuerwehrmann Sam und der Eltern-Kleinkindgruppe zu. Sam und seine Crew hüpften, kletterten und sprangen zu verschiedenen Rettungsaktionen und mussten sogar eine Schlangengrube überwinden.

Biene Maja sammelt Honig

„Erleben Sie nun Biene Maja und ihre Freunde. Sehen Sie, wie die fleißigen Bienchen erwachen und ausfliegen, um Honig zu sammeln“, kündigte Wetzel die nächste Darbietung der Mädchen und Jugend aus der Turn- und Tanzgruppe an. Eine aktionsreiche Show stand bei „Kim Possible“ der Gymnastikmädchen an, die eine Geheimagenten-Choreographie mit Handgeräten wie Reifen, Seil, Keulen und Bällen vorführten.

„Hola“ hieß es schließlich bei Speedy Gonzales, der schnellsten Maus von Mexico. Die Turnerkinder trafen die freche Maus bei einer Achterbahnfahrt, wilde Kurven und reichlich Bewegung gehörten mit zum Programm. Schließlich führte die Reise mit den Kinderhelden zu Kung Fu Panda und der Kampfkunst Taekwondo. Die Teilnehmer zeigten verschiedene Bewegungsabläufe und sorgten beim Freikampf, bei Übungen zur Selbstverteidigung sowie beim Bruchtest für Staunen bei den Zuschauern.

Beendet wurde das Nikolausturnen von der Trampolingruppe, die zur Musik von König der Löwen eine Bühnenshow mit viel Akrobatik darbot. Insgesamt nahmen 200 Aktive am Nikolausturnen der TG teil. Ein großes Dankeschön ging an die Übungsleiter. Sie seien das Herz des Vereins und hielten die TG lebendig. Wetzel verkündete, dass aktuell wieder neun Übungsleiter erfolgreich die anspruchsvolle Ausbildung zum Trainer absolviert hätten. Nach den fantasievollen Darbietungen kehrte Ruhe in der Halle ein. Denn der Nikolaus kam herein und hatte für die Sportler Geschenke dabei.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 10.12.2019