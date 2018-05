Anzeige

Biblis.„Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Kinder viel Freude am Vorlesen haben und wir sie hier zum Weiterlesen motivieren können“, erklärt Nicole Skubella, Rektorin der Schule in den Weschnitzauen Biblis. Daher organisiert die Schule zwei Mal im Jahr eine Aktion mit Vorlesern aus Familien und dem Kollegium. Diesmal war der Welttag des Buches der Anlass.

„Die Vorleser lesen nicht ein komplettes Buch, sondern nur bestimmte Teile, und dadurch wecken sie die Neugier der Kinder, wie die Geschichte wohl ausgehen wird“, sagt die Rektorin. Häufig greifen die Schüler dann selbst zum Buch und lesen weiter. 16 Vorleser haben sich diesmal gefunden, vorwiegend Eltern, Großeltern und Lehrer.

Im Vorfeld wurden die Bücher den Schülern durch Plakate bereits vorgestellt. Am Vorlesetag trafen sich alle auf dem Schulhof, die Vorleser hielten ihre Plakate hoch, und die Schüler konnten selbst entscheiden, zu welcher Buchlesung sie wollten. So entstanden mehrere Kleingruppen, was eine gute Atmosphäre entstehen lässt. Vorbilder seien wichtig für Kinder, um ihnen Lesefreude zu vermitteln.