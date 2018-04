Kinder stürmen zu den bunten Eiern

Anzeige

Biblis.Auf dem Spielplatz an der B 44 herrscht nur einmal im Jahr so ein großer Andrang – nämlich an Karsamstag, wenn die Bibliser SPD ihr Ostereiersuchen veranstaltet. Auf dem weitläufigen Gelände hatten die Mitglieder viele Eier versteckt, die alle gefunden werden wollten.

Ungeduld vor dem Start

Es gab normale bunte Eier, dann Eier mit einer Zahl drauf und Plastik-Eier. „Für die Eier mit Ziffern drauf gibt es Preise an der Ausgabe. Und auch die Plastikeier bergen Gewinne“, berichtete Vorsitzender Ewald Gleich. Er instruierte die Kinder im Vorfeld gleich mehrfach, während sie gespannt und ungeduldig im Eingangsbereich des Spielplatzes hinter einer Schnur auf den Beginn warteten.

Gurkenkönigin Maïwen mit ihrer Prinzessin Alicia fehlten noch. Aber die beiden kamen pünktlich, ebenso Landtagskandidat Marius Schmidt. Nach der Begrüßung war es endlich soweit: Die Schnur fiel und die Kinder stürmten los. Für die ganz Kleinen unter drei Jahren war ein eigener Bereich abgeteilt worden. Dort lagen Osternester mit Schokohäschen und Schokoeiern bereit.