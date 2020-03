Kinder trainieren mit neuen Leibchen, Toren und Bällen

Biblis.Trotz strömenden Regens verloren die Jungen und Mädchen aus der Fußball-AG der Schule in den Weschnitzauen Biblis nicht den Spaß am Fußballspielen. Dieser wurde stattdessen noch gestärkt, denn zum Training gab es eine kleine Überraschung: die Fußball-AG der Schule, die in Kooperation mit dem Jugendförderverein (JFV) BiNoWa stattfindet, erhielt von der DFB- Sepp-Herberger-Stiftung „Starter-Sets“ fürs Fußballspielen: Bälle, Tore und Leibchen.

Seit diesem Schuljahr bietet Tobias Kleiner in der Schule in den Weschnitzauen eine Fußball-AG an – und zwar in enger Zusammenarbeit mit dem örtlichen JFV BiNoWa. Fußball liegt Kleiner am Herzen und im Blut, und diese Leidenschaft möchte er den Jungen und Mädchen aus der Bibliser Grundschule gerne weitergeben.

„Am Anfang bestand die Fußball-AG hauptsächlich aus Mädchen“, erinnerte sich Kleiner. Jetzt sind auch Jungs dazu gekommen, doch die Mädchen dominieren noch. Das sei ein gutes Zeichen, schließlich zeige sich Fußball nicht mehr als reiner Männersport. Mädchen und Frauen eroberten immer mehr den Fußball und entdeckten diesen Sport für sich. Der JFV BiNoWa hat diesen Trend ebenfalls erkannt und baut mit engagierten Trainerinnen erfolgreich eigene Mädchenmannschaften vor Ort auf.

Etwa zwanzig Kinder nehmen regelmäßig an der Fußball-AG der Schule in den Weschnitzauen teil, die am Nachmittag im Pfaffenaustadion stattfindet. Kooperationen zwischen Fußballvereinen und Schulen werden hierbei von der Sepp-Herberger-Stiftung gerne unterstützt. Kleiner bewarb sich mit diesem Projekt. Nun freuen sich alle über „Starter-Sets“, die zum Training genutzt werden.

„Tobias Kleiner ist hier wirklich sehr engagiert. Außerdem ist er frischgebackener Kreisfußballjugendwart“, sagte Franz Rettig, sportlicher Leiter des JFV BiNoWa. str

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 04.03.2020