Kinder üben sich im Genießen

Nordheim.„Wir genießen“ – dieses Motto galt in der ersten Hälfte der Sommerferien sowohl für die Betreuer als auch für die Jungen und Mädchen im Nordheimer Kuckucksnest. Zur Ganztagesbetreuung waren täglich etwa dreißig Kinder angemeldet. Gemeinsam erlebten sie genussvolle Wochen mit Essen, Wohlfühlen und Spielen.

„Wenn viele Kinder hier sind, macht das Ferienprogramm gleich mehr Spaß, dann wird es für alle lebhafter“, meinte Andrea Paul. Sie leitet das Kuckucksnest, in dem Schüler der Steinerwaldschule aus Nordheim und Wattenheim betreut werden. Insgesamt waren 38 von den insgesamt 54 Betreuungskinder angemeldet. Nicht alle waren jeden Tag dabei, im Schnitt etwa dreißig Kinder täglich.

Große Sauerei fabriziert

„Interessant war, was sich die Kinder unter Genießen vorstellten. Vor allem die künftigen Zweitklässer haben sich viele Gedanken gemacht“, erzählte Paul. Natürlich ging es auch um Essen und Süßigkeiten. „Wir hatten zwei große Sauereitage“, schmunzelte Paul. So stellten die Betreuer mit den Kindern Pralinen und Schokocrossies her. „Alles war voller Schokolade, vorwiegend die Gesichter der Kinder“, erinnerte sich Paul. Kein Wunder, waren sie doch ganz wild darauf, die Schüsseln auszuschlecken. Ein Junge versank mit dem ganzen Kopf in einer Schüssel, um mit der Zunge überall dran zu kommen.

An einem anderen Tag stellten die Kinder Nudeln her. Sie bereiteten den Teig vor, rührten, kneteten, ließen ihn ruhen und schließlich kurbelten sie ihn durch die Nudelmaschine. Am Ende formten sie die langen Nudeln zu Nestern. Auch drei Eissorten stellten Groß und Klein zusammen her. Und es gab einen Obsttag, an dem die Schüler mit Begeisterung süße Früchtchen klein schnitten und verzehrten.

„Mit einem Frühstücksbuffet starteten wir jeden Morgen in den Tag, je länger die Ferien dauerten, umso ausgiebiger und länger wurde gefrühstückt. Die Kinder blieben lange sitzen und ließen es sich einfach in Ruhe gut gehen“, beschrieb Paul die Atmosphäre. Auch der „Heiße Waffeltag“ kam bei den Kindern gut an, ebenso das Gestalten von Hexenhäuschen aus Keksen – für den Sommer allerdings mit Zitronenguss und sauren Furchtbärchen.

Besonders genossen die Kinder, dass sie ihre Bauwerke oder Höhlen einfach stehenlassen konnten.“ Während der Schulzeit müssen solche Sachen am Abend abgebaut werden. „Die Höhle war den Kindern wichtig, sie freuten sich, dass sie stehenblieb. Einige hielten drinnen sogar einen Mittagsschlaf“, sagte die Leiterin.

In den Ferien durften die Kinder Spielsachen mitbringen. Der Renner waren Beyblades, moderne Kreisel. Die Kinder hatten extra eine kleine Arena aufgebaut und ließen ihre selbst zusammengestellten Kreiselversionen gegeneinander antreten. Der Kreisel, der sich am längsten drehte, gewann die Runde.

Neuzugänge schnuppern

In der zweiten betreuen Woche kamen zudem in Kleingruppen die neuen Betreuungskinder zum Schnuppern vorbei, bevor sie nach den Ferien die Einrichtung besuchen. „Wir bekommen zehn neue Kinder dazu, dreizehn Viertklässler haben uns verlassen. Damit betreuen wir im neuen Schuljahr 50 Kinder“, kündigte Paul an. Höhepunkt der Ferienbetreuung war für die Jungs und Mädchen dann der Ausflug zum Fußballgolf nach Dirnstein.

