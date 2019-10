Kinder verabschieden sich mit furiosem Finale

Biblis.Genau 5617 Purzelbäume haben die Jungs und Mädchen bei den Bibliser Herbstferienspielen in der vergangenen Woche geschlagen. Und nach der großen Abschluss-Show am Freitag kamen noch einige Rollen dazu. Denn die Kinder konnten mit ihren Familien das gesamte Angebot nutzen und gemeinsam Hüpfburgen und Kletterwand ausprobieren. Oder nach Herzenslust über die Turnmatten kullern.

Fünf Tage lang diente die Riedhalle als großer Indoor-Spielplatz. Es gab Hüpfburgen zum Springen, Rutschen und Fußball spielen. Eine aufblasbare Kletterwand und reichlich Spielgeräte sorgten für Spaß und Bewegung. Hinzu kam noch Kürbisschnitzen, Kinderschminken oder Basteln.

Mehr als 45 Kinder waren angemeldet und testeten alles aus. Beim Abschlussfest konnten alle, die Lust hatten, etwas vorführen, wie Werner Harter, Initiator der Gutdrauf-Ferienspiele, erläuterte. Seit elf Jahren findet das Ferienangebot zu Ostern und im Herbst statt – unter der Leitung der Sportjugend Bergstraße und unterstützt von der Gemeinde, dem Einrad Zirkus des Radfahrervereins und der Sportjugend Hessen.

Ein festes Programm gibt es nicht, alle können spielen, wie es ihnen Spaß macht. Hartel freute sich vor allem, dass tatsächlich die 5000er-Purzelbaummarke geknackt wurde. Das Ergebnis wird dem Hessischen Turnverband gemeldet und fließt mit ein in den Weltrekordversuch. Dabei sollen so viele Vorwärtsrollen gesammelt werden, dass es einmal rund um die Erde reicht.

Schon Tage vor der großen Abschluss-Show hatten die Kinder überlegt, was sie vorführen wollten. So schnürten manche die Sieben-Meilen-Stiefel, spezielle Sprungstelzen, mit denen man Hüpfen und große Schritte machen kann. Dafür mussten die Jungs und Mädchen schon etwas üben – um dann bei ihrem großen Auftritt zu zeigen, wie’s gemacht wird. Zirkusluft konnte während der Ferienspiele ebenso geschnuppert werden. Zwei Mädchen trauten sich – an der Hand eines Helfers – auf ein gespanntes Seil und zeigten ihre Übungen. Drei Jungen hatten sich als Clowns verkleidet. Mit verschiedenen Gerätschaften fuhren sie Slalom oder im Kreis, und es gab immer mal beabsichtige, lustige Unfälle. Ein Junge war mit dem Waveboard unterwegs, fuhr ebenfalls Slalom, ließ dabei einen Reifen an seinem Arm kreisen und fuhr unter einem Hindernis hindurch. Andere zeigten Übungen mit dem Diabolo, ließen es über das Seil gleiten und warfen es hoch in die Luft. Jubel war zu hören.

Ein Mädchen düste auf Inlinern über die „Bühne“ und hatte mit einer Helferin eine kleine Show einstudiert. Mal rollte sie einen Reifen in der Hand, mal tanzte sie mit der Helferin oder ließ sich spektakulär hinfallen.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 15.10.2019