Nordheim.Jetzt braucht der Frühling keine Angst mehr zu haben: Zahlreiche Jungen und Mädchen haben beim Sommertagsumzug in Nordheim den Winter in seine Schranken gewiesen. Haben ihn mit bunten Stöcken davon gejagt und am Ende gar seinem Gesellen, den frostigen Schneemann, Feuer unter dem Hintern gemacht.

„Zum 30. Mal findet bei uns im Ort bereits der Sommertagsumzug statt“, meinte Alexander Dinges vom Verein für Heimatgeschichte Nordheim bei der Begrüßung im Schulhof der Grundschule Nordheim. Dort hatten sich trotz durchwachsenem Wetter wieder viele Familien eingefunden. Und tatsächlich, nach vielen Stunden Regen hörte das Schmuddelwetter auf und der Umzug konnte trockenen Fußes stattfinden. Trotzdem verkürzten die Veranstalter den Umzug und kamen dann wieder auf dem Schulhof zusammen.

Der Verein für Heimatgeschichte Nordheim organisiert in Zusammenarbeit mit weiteren örtlichen Vereinen den Sommertagsumzug. „Dass dieser schon so oft stattfinden konnte, ist nur einer guten Gemeinschaft von Vereinen und Helfern in Nordheim zu verdanken“, betonte Dinges.