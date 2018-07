Kinder werfen die Angel aus

Anzeige

Die ganz Cleveren fraßen einfach nur den Köder und ließen sich nicht an den Haken nehmen. „Langsam, Kinder, nicht so schnell“, sagt Schmitt. Die beiden Mädchen beobachten die Fische, die um den Angelhaken schwimmen. Sobald einer anbeißt, ziehen sie die Angelschnur nach draußen – und der Fisch ist weg. „Alle Kinder waren wirklich sehr geduldig beim Angeln, aber nach drei Stunden merkt man, dass die Konzentration nachlässt und sie schneller ans Ziel kommen wollen“, so Peter Schmitt. „Bei mir beißt keiner mehr an“, jammert Vanessa, während bei Sophie ein Fisch an der Angel hängt. Sie zieht ihn aus dem Wasser – und schwups – springt er wieder zurück. Den nächsten schafft sie ans Land und in die Hände von Peter Schmitt, der das Tier vom Haken befreit.

Die Kinder können sich den Fisch anschauen, auch mal in die Hand nehmen, dann geht es zurück ins Wasser. „Die meisten Kinder haben Sonnenbarsche und Rotaugen geangelt“, sagt Schmitt. Die Kinder erleben nicht nur das Angeln hautnah, sondern auch die Natur. So sehen sie auch einen Eisvogel, der in der Nähe nistet.

Am Ende der Ferienspielaktion sind die Kinder mit ihrem Morgen am See sehr zufrieden. Schnell entsteht ein kleiner Wettkampf, wer die meisten Fische geangelt hat. Alle Jungen und Mädchen konnten sich über gut Ergebnisse von mindestens zehn Fischen freuen.

