Kinderbetreuung eingestellt

Bürstadt/Biblis.Die Kinderbetreuungseinrichtungen in ganz Hessen bleiben von Montag, 16. März bis vorerst Sonntag, 19. April geschlossen, ebenso wie die Schulen. Das teilt das Hessische Sozialministerium mit.

Dazu hat die Gemeinde Biblis Biblis am Freitagabend noch eine Mitteilung verschickt. Die Schließung gilt für die beiden gemeindlichen Kitas in Biblis und Wattenheim sowie die beiden konfessionellen Kitas. Außerdem wird die Schulkindbetreuung an der Steinerwaldschule ebenfalls nicht mehr angeboten. Eine Notbetreuung wird nur für Kinder von Angehörigen der kritischen Infrastruktur angeboten. Ab Montag richtet die Gemeindeverwaltung noch eine eigene Rufnummer ein, die über die Homepage bekannt gegeben wird. Aus Bürstadt und Groß-Rohrheim lagen noch keine Detailinformationen vor.

Biblis teilt weiterhin mit, dass ab sofort der Publikumsverkehr in Bürgerbüro und Rathaus eingeschränkt wird. Ein Zutritt wird nur noch nach vorheriger telefonischer Vereinbarung möglich sein. Dies gilt auch für Termine. Die Anliegen werden im Gespräch auf Dringlichkeit überprüft. Auch die Bauberatung wird nur noch telefonisch oder per Mail angeboten. Die Mitarbeiter der Verwaltung sind telefonisch über 06245/28 0 und die bekannten Durchwahlen zu erreichen. Weiterhin ist die Verwaltung per E-Mail oder Fax erreichbar. red

