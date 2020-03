Kinderkram am 22. März

Biblis.Der Frühlingsbasar „Kinderkram“ steht vor der Tür. Veranstalter ist das Basar-Team der Kindertagesstätte Pusteblume. Dieser sortierte Kinderkleider- und Spielzeugbasar findet am Sonntag, 22. März, von 13 bis 15.30 Uhr im Bürgerzentrum Biblis statt. Zusätzlich bietet die Kita Pusteblume eine Kinderbetreuung und einen Kuchenverkauf an. Schwangere dürfen übrigens bereits ab 12.30 Uhr zum Kaufen in den Saal.

Die persönliche Anmeldung für Verkäufer und Helfer findet am Montag, 2. März, von 18 bis 19 Uhr in der Kindertagesstätte Pusteblume, Viktoriastraße 6, statt. Ab Dienstag, 3. März, können sich Interessierte per E-Mail an kinderbasar.biblis@gmail.com registrieren. Helfer können sich sofort unter dieser Mailadresse anmelden. Ein Anreiz für die Helfer ist: Sie dürfen mehr Teile zum Verkauf anbieten und vor allen anderen den Basar als Käufer besuchen. str

© Südhessen Morgen, Montag, 02.03.2020