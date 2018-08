Kinderkram in Biblis

Biblis.Das Flohmarktteam der Kindertagesstätte „Pusteblume“ Biblis lädt am Sonntag, 9. September zum achten sortierten Basar Kinderkram ein, bei dem Kinderkleider und Spielsachen verkauft werden. Der Basar findet von 13 bis 15.30 Uhr im Bürgerzentrum Biblis im großen Saal statt. Der Einlass für Schwangere ist ab 12.30 Uhr, alle anderen können eine halbe Stunde später mit dem Einkaufen beginnen.

Die Kita bietet zudem eine Kinderbetreuung vor Ort an, damit die Besucher sich in Ruhe die vorher nach Größen sortierten Kleidungsstücke sowie das Zubehör und die Spielsachen anschauen können, während die Kinder spielen. Auch ein Tages-Café mit selbst gebackenen Kuchen lädt zum Schlemmen und Verweilen ein.

Die persönliche Anmeldung für Verkäufer erfolgt am Montag, 20. August, in der Zeit von 18 bis 19 Uhr in der Kindertagesstätte „Pusteblume“, Viktoriastraße 6. Ab dem 21. August können sich Interessierte per E-Mail registrieren lassen. Das Basarteam benötigt natürlich auch Helfer, die die Ware vorsortieren, an der Kasse abrechnen und später wieder den einzelnen Verkäufern zuordnen. Jeder Helfer darf selbst verkaufen und erhält mehr Etiketten als diejenigen, die sich auf „normalem“ Wege anmelden. Außerdem darf er schon vor der offiziellen Eröffnung seine Einkäufe erledigen. Helfer können sich ebenfalls per E-Mail anmelden. str

Info: Anmedungenper E-Mail an kinderbasar.biblis@gmail.com

