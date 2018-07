Kino unter freiem Himmel

Anzeige

Biblis.Nach dem großen Erfolg des Kinosommers 2017 mit zwei Open-Air-Vorstellungen plant die Bibliser Filminsel, auch in diesem Sommer ein Open Air-Kino-Wochenende im Pfaffenau-Stadion zu veranstalten. Rund ums Kinoerlebnis gibt es ein buntes Musikprogramm sowie eine etwas ausgefallene, leckere Verpflegung.

Am Freitag, 10. August, und am Samstag, 11. August, steigen die beiden Kinoabende unter freiem Himmel. Etwa ab Sonnenuntergang finden dann auf dem Rasen jeweils maximal 700 Besucher Platz. Am Freitag flimmert das Abba-Musical über die Leinwand. Dann heißt es „Mamma Mia 2: Here we go again“. Am Samstag ist der aktuelle Dino-Blockbuster „Jurassic World 2: Das gefallene Königreich“ zu sehen.

Freiluft-Spektakel Das Open Air Kino zeigt am Freitag, 10. August, „Mamma Mia 2: Here we go again“ und am Samstag, 11. August, Jurassic World 2: Das gefallene Königreich“. Einlass ins Pfaffenau Stadion ist jeweils ab 19 Uhr, die Filme starten gegen 21 Uhr. Das Mitbringen von Speisen und Getränken ist nicht gestattet. Die Veranstalter kündigen Rucksack-Kontrollen an. Karten gibt es im Vorverkauf für 9 Euro in der Filminsel Biblis, bei Hollerbach Biblis, Lesezeit Biblis und online auf filminsel-biblis.de/tickets. Die Organisatoren weisen darauf hin, dass das Wetterrisiko beim Kauf eines Tickets mitgetragen wird. Weitere Infos unter filminsel-biblis.de/openair.

Die Sonne geht mitten im August gegen 21 Uhr unter. Allerdings beginnen die Veranstaltungen jeweils schon um 19 Uhr, damit die Gäste das Rahmenprogramm in aller Ruhe genießen können. An beiden Abenden findet ab etwa 20 Uhr ein kleines Konzert statt, bevor die Leinwand zum Leben erwacht: Am Freitag ist das „Bollwerk Duo“ – bestehende aus Barbara Boll und Andreas Kischa – zu Gast. Am Samstag bestreitet die Band „Feel4Delight“ das Vorprogramm zum Film.