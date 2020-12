Kirche steht für Besucher offen

Biblis.Während der Weihnachtsfeiertage und der Zeit zwischen den Jahren steht die katholische Kirche St. Bartholomäus zum stillen Gebet und zur Besichtigung der neuen Krippe zu festgelegten Zeiten offen. Der Zutritt ist über den Haupteingang möglich.

Am ersten Weihnachtsfeiertag, Freitag, 25. Dezember, ist das Gotteshaus von 10 bis 11 Uhr und von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, können Besucher von 10.30 bis 11 Uhr und dann wieder von 14 bis 16 Uhr St. Bartholomäus besuchen. Am Sonntag, 27. Dezember, ist von 10.30 bis 11 Uhr geöffnet. Am Neujahrstag, Freitag, 1. Januar, sowie am Samstag, 2. Januar, werden Gläubige von 15 bis 17 Uhr eingelassen. Am Sonntag, 3. Januar, ist ein Besuch von 10.30 bis 11 Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr möglich. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 24.12.2020