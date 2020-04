Kirchen an Ostern offen

Biblis.Die Kirche St. Bartholomäus in Biblis ist während der Karwoche zu bestimmten Zeiten geöffnet, um den Gläubigen die Gelegenheit zum persönlichen, stillen Gebet zu geben. An Palmsonntag, 5. April, kann die Kirche von 9.30 bis 12 Uhr und von 14 bis 19 Uhr besucht werden. In der Kirche stehen auch gesegnete Palmzweige zum Mitnehmen bereit. Von Montag, 6. April, bis Mittwoch, 8. April, gibt es von 18 bis 19 Uhr die Möglichkeit zum stillen Gebet.

An Gründonnerstag, 9. April, ist die Bibliser Kirche von 17 bis 18 Uhr geöffnet. In dieser Zeit wird das Allerheiligste ausgesetzt. Um 18 Uhr ist die Übertragung des Allerheiligsten in Wattenheim.

An Karfreitag, 10. April, steht die Kreuzreliquie zwischen 15 und 17 Uhr auf dem Altar. Karsamstag, 11. April, ist die Kirche zwischen 21 und 22 Uhr geöffnet. In diesem Zeitraum werden Osterkerzen gesegnet.

An Ostersonntag, 12. April, und Ostermontag, 13. April, kann zwischen 9.30 und 10.30 Uhr gebetet werden. red

