KKM Biblis zeichnet Jubilare aus

Nach dem Konzert gab es für die Jubilare Ehrenurkunden. © str

Biblis.Nach dem festlichen Konzert der Katholischen Kirchenmusik (KKM) Biblis fanden sich im Anschluss Teilnehmer, Mitglieder und Freunde zu einer geselligen Runde mit Essen und Trinken ein. Hierbei werden stets auch langjährige Mitglieder geehrt.

So wurden Edith Marsch und Roland Heuser für jeweils vierzig Jahre fördernde Mitgliedschaft ausgezeichnet, Aloys Dörr für insgesamt 64 aktive und fördernde Jahre. Wie Andrea Weis, stellvertretende Vorsitzende der KKM berichtete, trat Dörr schon als „junger Bub“ in die Kirchenmusik ein. Er lernte Tenorhorn und Es-Horn und war während seiner aktiven Zeit als Jugendausbilder und Vizedirigent tätig. Ebenso engagierte er sich bei der Gründung des KKM-Flötenensembles und war als Flötenlehrer ebenfalls aktiv. „Was ich hier bei der KKM musikalisch gelernt habe, hilft mir heute noch bei meinen musikalischen Hobbys“, erzählte Aloys Dörr, der nun in seiner neuen Heimat Fürth im Kirchenchor und in einem Flötenensemble mitwirkt. „Würde ich noch hier in der Nähe wohnen, wäre ich immer noch bei der KKM aktiv“, meinte er. So unterstützt er den Verein in den vergangenen Jahren vermehrt als förderndes Mitglied und nicht mehr als aktiver Spieler.

Zwei weitere Ehrungen standen an. So gehört Reiner Spatz seit zehn Jahren aktiv der KKM an und spielt dort Trompete. Musikalische Erfahrung brachte er schon mit, als er mit 62 Jahren bei der KKM zur Trompete griff. „Toll, dass Sie im Alter noch den Mut hatten, sich an der Trompete ausbilden zu lassen“, zeigte sich Bernhard Frey, Vertreter des Diözesanverbandes der Bläserchöre im Bistum Mainz, begeistert. Er zeichnete Spatz für zehn Jahre aktives Spielen in der KKM aus.

Frey ehrte auch Rainer Weis, Spieler und Dirigent der KKM, für vierzig aktive Jahre im Diözesanverband. Rainer Weis startete seine musikalische Laufbahn bei der KKM in Lampertheim, gemeinsam mit seiner aktiven Zeit in Biblis kommt er so auf vierzig musikalische Jahre. str

© Südhessen Morgen, Dienstag, 14.01.2020