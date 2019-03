Klangschalen helfen beim Entspannen

Biblis.Die KAB Biblis bietet am Samstag, 23. März, die Möglichkeit, mit den leisen Tönen der Klangschalen den Frühling zu erspüren. Von 14 bis 17 Uhr werden Alltagsstress und Hektik verbannt. Die Kindertagesstätte Sonnenschein, Im Helfrichsgärtel 18, in Biblis verwandelt sich in eine Oase der Ruhe und Entspannung. Die Farben des Frühlings spielen dabei eine große Rolle. Atemübungen und Imaginationen, Achtsamkeit und Meditation runden den Nachmittag ab. Silvia Berger, Heilpraktikerin für Psychotherapie, leitet den Kurs, für den eine Matte als Unterlage, eine Decke, bequeme Kleidung, dicke Socken und eventuell ein Kissen benötigt werden. Der Kurs kostet 15 Euro, die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen nimmt Silvia Berger unter info@silviaberger.de oder unter Telefon 06245/29 82 83 entgegen. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 21.03.2019