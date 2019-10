Klare Kante gegen den AfD-Mann

Bibis.Bei der Diskussion um die künftige politische Ausrichtung der Gemeinde Biblis vor dem Hintergrund der Kandidatur des AfD-Mitglieds Ralph Bühler haben die drei Kandidaten Felix Kusicka, Ewald Gleich und Volker Scheib klare Kante gezeigt. Scheib verdeutlichte noch einmal seine Motivation zur Kandidatur: Er wolle eine „mittlere Katastrophe namens Ralph Bühler“ verhindern. Denn auch wenn dieser völlig untätig nur im Rathaus säße, würde seine Wahl zum Bürgermeister ein bundesweites, fatales Schlaglicht auf Biblis richten.

Auf Scheib bezogen, der in Biblis „alte Gräben zuschütten“ will, sagte Amtsinhaber Kusicka, er werde einen Graben ganz bestimmt nicht zuschütten – „und zwar den nach rechts“. Kusicka sprach von der gesellschaftlichen Verrohung auch in Biblis. Er erwähnte unter anderem Hakenkreuz und Judenstern, die Unbekannte in ein Auto gekratzt hätten. Mit Blick auf die rechte Szene sagte er: „Den Worten folgen Taten.“ Bühler warf er vor, mit Unwahrheiten zu agieren.

Auch SPD-Kandidat Ewald Gleich sagte, für das Gedankengut der AfD und Bühlers in Person gebe es keinen Platz in Biblis. „Ich danke Gott dafür, wenn Sie nicht Bürgermeister werden.“ Die drei Kandidaten ernteten jeweils großen Beifall der weit überwiegenden Mehrheit der Besucher für ihre deutliche Positionierung. Bühler hatte sich auch aus dem Publikum heraus sehr kritische Fragen und Stellungnahmen anhören müssen.

Ralph Bühler bezog sich in einem seiner Beiträge auf Altbürgermeister Alfred Kappel. Der hätte ihm gesagt, er sei ein sympathischer Mensch und komme gut an. Der anwesende Kappel (Bild) erklärte dem Saal darauf, er hätte Bühlers Wunsch, zusammen Kaffee zu trinken, abgelehnt und ihm deutlich gesagt, „dass ich Sie nicht unterstützen werde“.

Bühler wiederholte sein Unverständnis darüber, ihn abzulehnen, nur weil er AfD-Mitglied sei. Er beteuerte immer wieder, ein Menschenfreund zu sein. Bühler wiederholt: „Wenn ich nicht in der AfD wäre, wäre ich dann ein anderer Mensch?“ mas (Bild: Nix)

