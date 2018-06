Anzeige

Biblis.Unter dem Motto „Kulturen“ lud die Schule in den Weschnitzauen Biblis zu ihrem Fest ein. Die Besucher konnten an den Wissens- und Spielstationen der Klassen im Hof verschiedene Länder und deren Kulturen kennenlernen und bei Mitmachaktionen dabei sein. Weiterhin waren Vereine mit Angeboten vertreten. Und Rektorin Nicole Skubella stellte ihre Kollegin Nora Snaschel offiziell als neue Konrektorin der Grundschule Biblis vor.

Marlene stellte mit ihrer Klasse die alten Ägypter vor. Die Kinder erklärten die Hieroglyphen und hatten eine Pyramide nachgebaut. Um Schriftzeichen ging es auch am Stand über Japan, die Besucher konnten diese selbst zeichnen und Samurai-Helme in Origami-Technik falten. Am Griechenland-Stand konnten kleine Töpfchen angemalt werden, angelehnt an die griechische Vasenmalerei. Bei Ghana gab es Perlenkettendrehen zu entdecken und die Gäste konnten ausprobieren, welche Lasten die Menschen in Ghana auf ihrem Kopf transportieren.

„Bei uns gibt es eine afrikanische Tierolympia“, erklärte Lehrerin Mechthild Brettinger. Nebenbei lernten die Teilnehmer etwas über die Wildtiere und ihre Stärken. So schupsten sie einen Tischtennisball als „Nashorn“ durch eine Öffnung oder stemmten beim Elefantengewichtheben zwei Wassereimer. Am Stand der USA konnten die Kinder Frisbeescheiben basteln und Wurfspiele absolvieren. Am Australien-Stand gab es Handmalerei wie bei den Aborigines.