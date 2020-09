Klassiker neu verfilmt

Biblis.Mit vollem Programm startet die Bibliser Filminsel am Donnerstag, 17. September, in ihr langes Kinowochenende. Die Neuverfilmung von „Berlin Alexanderplatz“ mit Albrecht Schuch und Jella Haase in den Hauptrollen wird um 20 Uhr gezeigt. Francis fährt illegal auf einem Schiff von Afrika nach Europa. Auf der stürmischen Überfahrt schwört er, gut und anständig zu sein, wenn er überlebt. In Deutschland angekommen, lässt Francis sich aber mit Drogendealer Reinhold ein.

„The Secret – Träume Dich zu träumen“ mit Katie Holmes wird am Wochenende von Freitag, 18., bis Sonntag, 20. September, jeweils um 20 Uhr, gezeigt. Als wäre der Tod ihres Mannes bei einem Flugzeugabsturz nicht schon schlimm genug gewesen, geht danach im Leben von Miranda Wells alles schief. Da taucht Bray Johnson auf, und mit ihm scheint das Glück wieder Einzug in Mirandas Leben zu halten.

Heinzelmännchen lernen backen

Der Animationsfilm „Die Heinzels“ läuft am Sonntag, 20. September, 15 Uhr, im Kinderkino. Gemeinsam mit anderen Heinzelmännchen lebt Helvi tief unter der Erde. Das Heinzelmädchen hat ein für alle Mal genug von der unterirdischen Enge und Finsternis und beschließt, sich auf den Weg nach oben zu machen. Gemeinsam mit den Heinzeljungen Kipp und Butz erkundet Helvi die Welt der Menschen. Sie entschließt sich, beim grantigen Konditor Theo eine Ausbildung zu machen. Der braucht jede Hilfe wegen seines geldgierigen Bruders.

Die Anzahl der Plätze ist beschränkt. Die Karten müssen online bestellt werden. Kinder unter zwölf Jahre dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen kommen. cid

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 17.09.2020