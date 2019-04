Kleider erzählen Geschichte

Biblis.Wahre Schätze finden sich oft auf Speichern, Kellern und in Truhen. So kam auch der Verein für Heimatgeschichte Nordheim überraschend zu einem trachtähnlichen Kleidungsstück einer längst verstorbenen Bibliserin. Die mehr als 100 Jahre alten Kleidungsstücke werden nun im Burg Stein Museum in Nordheim ausgestellt. Gefunden und dem Museum zur Verfügung wurden die Textilien von Familie Theodor Dörfler aus Biblis.

Die Kleidung ist eine interessante Entdeckung für alle Geschichts- und Heimatfreunde. Denn laut Bürgermeister Felix Kusicka gebe es keine spezifische Tracht für die Region Biblis. Das gehe zurück auf die Weltoffenheit dieser Region, die früh schon die Rolle eines Handels- und Verkehrswegs übernahm. Daher sei ein solcher Fund sehr wertvoll und zeichne eine bestimmte Kleidungsweise nach, die man für Bibliser Gefilde durchaus trachtähnlich nennen könne, fand Günter Mössinger, Vorsitzender des Vereins für Heimatgeschichte.

Schwarz war die vorherrschende Farbe der Kleidung in dieser Zeit. Normale Alltagsröcke gingen bis auf den Boden. Das gefundene Ausstellungsstück ist dagegen kürzer. Durch eine sehr gut verarbeitete Borte wird der Rock elegant aufgewertet. Der Kopfschmuck ist gehäkelt, um die Schulter liegt ein kurzer schwarzer Umhang, genannt Pellerine, über einer weißen Bluse. Auch die Schuhe stammen aus dieser Zeit und wirken zeitlos modern.

Rock aus speziellem Wollstoff

Die Qualität der Kleidung, Stoff und Verarbeitung sprechen dafür, dass sie einst von einer wohlhabenden Frau aus Biblis getragen wurde. Gisela Gibtner, die gemeinsam mit Vereinskolleginnen Ursula Diaz und Irmtraud Geiß die Ausstellungspuppe mit der Kleidung vorbereitet hatte, konnte zudem etwas zum Stoff der Textilien sagen. So bestehe der Rock aus Wollstoff, speziell aus Chintz, einem wachsüberzogenem, dünnen, glänzenden Baumwollgewebe. Gefunden wurde dieser Kleidungsschatz von Theodor Dörflers Schwiegertochter Vanessa Dörfler, die die familiären Hintergründe recherchierte und ihre Informationen dem Museum weitergab.

Demnach begann alles mit der Bibliser Familie Freihaut, zu der Theodor Dörflers Mutter gehört. Die Freihauts lassen sich urkundlich bis ins 16. Jahrhundert zurück verfolgen. Der älteste bislang bekannte Vorfahre sei Hans Michael Freihaut, geborgen 1540, verstorben 1586. In direkter Nachfolge wurde Adam Freihaut (1845 bis 1924) geboren, seine Tochter Magdalene (1879 bis 1961) brachte die Kleidung in die noch heute in Biblis ansässige Familie Dörfler. Magdalene Freihaut war ledig und ohne Beruf, „Tante Lene“, wie sie genannt wurde, vererbte ihr Anwesen und ihre beweglichen Güter an ihr Patenkind Maria-Magdalene Dörfler, geborene Freihaut (1922-1992). Unter den Erbstücken befand sich auch eine Eichentruhe mit Kleidung. Ob Magdalene den Rock und die weiteren Stücke tatsächlich getragen hat und ob es ihre Kleidungsstücke waren, ist nicht genau überliefert. Es könnte auch sein, dass die Stücke über ihre Mutter Anna-Maria Freihaut, geborene Platz, in die Familie kamen und Magdalene diese geerbt hat.

Wie Familie Dörfler berichtete, wurden der Rock und die weiteren Kleidungsteile in der Nachkriegszeit von der Familie des Öfteren als Kostüme zur Fastnachtszeit genutzt. Dies hatte aber keinen Einfluss auf den guten Zustand. „Und das hier haben wir ebenfalls in der Truhe mit allen Kleidern gefunden“, lachte Theodor Dörfler und hielt ein damaliges Dessous in die Höhe – eine lange, weiße Unterhose.

