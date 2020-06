Kleine Lösung für das Ärztehaus in Biblis

Biblis. Eine Lösung für ein Angebot neuer Räume für Arztpraxen in Biblis rückt näher. Bürgermeister Volker Scheib hat in der Sitzung des Bauausschusses am Mittwochabend eindringlich dafür plädiert, von den ursprünglichen Plänen eines Komplettneubaus durch die Gemeinde abzurücken. Als Alternative schlug er vor, das Erdgeschoss eines von einem privaten Investor geplanten Mehrfamilienhauses zu

...