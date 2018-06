Anzeige

Biblis.Durch ein Meer aus fröhlichen Seifenblasen schritten die Vorschulkinder der Katholischen Familien-Kindertagesstätte Sonnenschein über einen Laufsteg und „verabschiedeten“ sich als Große aus der Einrichtung. Beim Sommerfest des Kindergartens waren sie die kleinen Stars, strahlten, als sie ihre selbstgebastelten Schultüten überreicht bekamen und wirkten mit ihren Abschlusshüten schon sehr erwachsen. „Jetzt bin ich bereit für die Schulzeit, ich bin toll“, sangen die Kinder.

Hierbei bezogen sie sich auf das Motto ihrer Verabschiedung, welches lautete: „Ein Volltreffer Gottes bin ich!“. Dieses wurde auch von Pfarrer Ludger M. Reichert beim Wortgottesdienst im Grünen aufgenommen, und er erklärte den Kindern zudem, dass dieser Impuls bei ihrem Einschulungsgottesdienst erneut aufgegriffen werden würde. „Eine Verbindung zwischen Kindergarten und Schule“, so Reichert. Er freute sich, dass bei sehr heißen Temperaturen doch viele Familien zum Sommerfest kamen.

Jeder Mensch ein Volltreffer

Die Kindergartenkinder gestalteten zudem den Wortgottesdienst mit. Bei diesem erklärte Reichert, was es bedeutet, ein Volltreffer Gottes zu sein. Dass nämlich jeder Mensch ein Volltreffer ist, von Gott einzigartig geschaffen. Hierbei ging es um Vielfalt, Individualität und Originalität, jeder sei ein kleines Wunder für sich, aber nicht perfekt geboren – Entwicklungsphasen gehören ebenso dazu. Niemand könne alles und niemand könne gar nichts. Man solle jeden annehmen, wie er ist, der Mensch entwickele sich weiter. „Wer bin ich, wie bin ich“, seien hierbei Fragen, so Reichert, die es zu entdecken gibt, auch in der Pupertät und stets aufs Neue. Das Leben und die Auseinandersetzung in und mit der Gemeinschaft stärke das Ich, helfe mit, sich zu finden und zu reifen. Der Schritt in die Schule sei ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung der Kinder.