Kleine Texte und Gedichte

Nordheim.Gedichte, Sprüche und kleine Verzierungen: Poesiealben enthalten viele Erinnerungen. In einer Sonderausstellung im Burg-Stein-Museum will der Nordheimer Heimat- und Geschichtsverein ein besonderes Augenmerk auf die oft liebevoll gefüllten Büchlein legen. „Gesucht werden leihweise Poesiealben für die weihnachtliche Ausstellung“, ruft der Verein dazu auf, auf die Suche nach eigenen Exemplaren zu gehen. Die Ausstellung beginnt am Sonntag, 8. Dezember.

Die Bücher werden nur einige wenige Wochen in den verschlossenen Glasvitrinen im Burg-Stein-Museum ausgestellt und dann wieder an ihre Besitzer zurückgegeben, informiert der Verein. Alter und Zustand der Stücke spielten dabei keine Rolle. „Sie sind alle aufschlussreiche Schriftzeugnisse ihrer Zeit.“

Der Verein freut sich über Anrufe oder E-Mails bis Sonntag, 1. Dezember, unter 06245/55 63 oder guenter.moessinger@gmx.de, unter 06245/99 59 83 oder Alexander Dinges@web.de sowie bei Gisela Gibtner in Biblis unter 06245/37 45.

Hingewiesen wird auch auf die Sonderausstellung über das Bergsträßer Rheinufer, die noch an den Sonntagen, 17. November und 1. Dezember von 10 bis 12 Uhr zu besichtigen ist. Der Eintritt frei. red

