KMB schaut in Kanäle

Biblis.In Vorbereitung auf die in Biblis geplanten Straßenbaumaßnahmen führt der Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) zwischen dem 30. November und dem 11. Dezember eine Inspektion der Kanalhausanschlüsse durch. Betroffen sind die Häuser der Nummern 1 bis 29 in der Alten Schulstraße sowie die Häuser der Nummern 1 bis 27 in der Mittelstraße. Aufgrund der mittigen Lage der Schächte und der geringen Breite der Straßen müssten die Zufahrten abschnittsweise kurzzeitig vollgesperrt werden.

Reinigung der Hausanschlüsse

Der KMB führt die Kanalinspektion durch, um mögliche Schäden wie Rohrbrüche oder Scherbenbildung zu erkennen. Sollten Schäden im Kanal festgestellt werden, könnten diese im Vorfeld der geplanten Straßenbaumaßnahmen behoben werden. Die Inspektionsarbeiten starten mit einer Reinigung des Hausanschlusskanals. Dabei sei darauf zu achten, dass eine entsprechende Be- und Entlüftung der Toilettenanlage vorhanden ist. Die direkt betroffenen Anwohner erhalten mit einem entsprechenden Vorlauf von zwei bis drei Tagen ein Informationsschreiben. Darin wird unter anderem mitgeteilt, an welchen Tagen die Inspektion ihres Kanalhausanschlusses erfolgen wird.

Für die während dieser Zeit entstehenden, unvermeidbaren Beeinträchtigungen bittet der KMB im Voraus um Verständnis. Bei Rückfragen oder Anregungen stehen Mitarbeiter des KMB unter den Telefonnummern 06251/10 96 36 und 06251/10 96 37 zur Verfügung. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 26.11.2020