KÖB stellt neuen Lesestoff vor

Biblis.Die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Katholischen Öffentlichen Bücherei (KÖB) in Biblis waren wieder auf der Buchmesse in Frankfurt unterwegs und haben frischen Lesestoff für ihre Bücherei-Kunden in den Bestand aufgenommen. Diese unterhaltsamen und interessanten Neuentdeckungen stellt das Team bei der Aktion „Neue Bücher – neuer Wein“ vor. Diese Aktion findet am Donnerstag, 24. Oktober, von 17 bis 19 Uhr, in der KÖB, Darmstädter Straße 4, statt. Traditionell gibt es zur Stärkung wieder hausgemachten Zwiebelkuchen und neuen Wein. Außerdem können die neuen Bücher gleich ausgeliehen werden. Die Bücherei ist immer dienstags von 9.30 bis 11 Uhr, donnerstags von 17.30 bis 19 Uhr sowie sonntags von 10.30 bis 12 Uhr geöffnet. str

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 23.10.2019