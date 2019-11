„Können nicht viel falsch gemacht haben“

Biblis.Hans Michael Platz, Fraktionschef der CDU in der Bibliser Gemeindevertretung, sieht sich wegen des Ergebnisses der Bürgermeisterwahl nicht unmittelbar zu Veränderungen veranlasst. Denn die nächsten Schritte seien durch die jüngsten Beschlüsse festgelegt. Platz sagt, die Politik habe dem Bürger gegenüber keine Bringschuld, wenn der sich nicht für Politik interessiere.

Herr Platz, welche Schlüsse ziehen Sie aus der Bürgermeisterwahl vom 27. Oktober?

Hans Michael Platz: Alle vier Kandidaten haben im Wahlkampf auf die Themen gesetzt, die zu 90 Prozent schon Beschlusslage sind. Das heißt, wir können nicht allzu viel falsch gemacht haben. Deshalb sehe ich es als vordringliche Aufgabe, den Beschlüssen auch Taten folgen zu lassen.

Welches sind denn die drei Wichtigsten dieser Themen?

Platz: Das Gesundheitshaus, die Baugebiete und der bezahlbare Wohnraum. Wir sind, was das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept, kurz ISEK, betrifft, ja schon sehr weit fortgeschritten.

Ich behaupte, dass in dem Wahlergebnis auch ein Wunsch vieler Menschen nach einer Veränderung im tradierten Politikbetrieb in Biblis zu sehen ist. Die SPD und ihr Kandidat sind nachgerade abgestraft worden. Der von Ihnen unterstützte Amtsinhaber kam nicht mal auf 30 Prozent.

Platz: Das könnte man so annehmen. Andererseits wird Ihnen niemand bestätigen, dass Ewald Gleich eine realistische Chance gehabt hätte. Dass er bei vier Kandidaten nicht über zehn Prozent kommt, war jedem klar. Gefreut hat mich das schwache Ergebnis von Herrn Bühler. Das ist für Herrn Fischer von der FLB eine klare Niederlage. Es ist an der Zeit, dass er seine persönliche Animosität gegen den Noch-Bürgermeister ablegt und wir zu einem vernünftigen Umgang finden.

Sie sagen die CDU und die Fraktion betreffend: Weiter so wie bisher?

Platz: Was heißt weiter so? Wir müssen hinterfragen, was die Zukunft bringt. Vordringlich sind wir zunächst mal mit Felix Kusicka im Bürgermeisteramt bis zum 31. März an unsere Beschlüsse gebunden. Wir müssen sehen, dass wir weiter vorankommen. Es kann niemandes Interesse sein, dass wir bis zum 1. April alles ruhen lassen. Die Beschlüsse müssen schnellstmöglich umgesetzt werden. Wir werden uns natürlich zu gegebener Zeit mit dem künftigen Bürgermeister zusammensetzen müssen. Dabei werden wir ausloten, wohin die Reise gehen wird.

Noch einmal zu dem Stichwort „weiter so“ oder eben nicht. Beim Wahlforum des „Südhessen Morgen“ ist Volker Scheib bejubelt worden für seine erklärte Absicht, die Kommunalpolitik transparenter und durchschaubarer zu machen und die Bürger mitzunehmen. Schließen Sie aus diesem Beifall nicht, dass auch die CDU an ihrer Öffentlichkeitsarbeit etwas ändern muss?

Platz: Es ist bei der CDU schon seit vielen Jahren ein Thema, dass wir das, was wir tun, nicht nach außen transportiert kriegen.

Was ist also zu ändern?

Platz: Das müssen Sie die CDU fragen. Ich bin kein CDU-Mitglied.

Aber sie führen die CDU-Fraktion in der Gemeindevertretung und gelten deshalb selbstverständlich als Repräsentant der Partei in Biblis – ob Sie nun Mitglied sind oder nicht.

Platz: Das ist wohl richtig. Die Fraktion hält an ihrem Angebot fest, einmal im Monat eine öffentliche Fraktionssitzung abzuhalten. Öffentlich insofern, dass CDU-Mitglieder an der Sitzung teilnehmen können. Bei den letzten beiden Malen war ein Mitglied dabei. Der CDU-Gemeindeverband bietet einmal im Monat einen Stammtisch an, wo jeder hinkommen und mitdiskutieren kann. Das wird allerdings nicht wahrgenommen.

Sind es womöglich nicht die richtigen Themen?

Platz: Das ist themenoffen. Selbst die von der CDU veranstaltete öffentliche Diskussion um die ortsnahe ärztliche Versorgung ist kaum auf Resonanz gestoßen, obwohl das doch eigentlich ein großes Thema sein sollte.

Haben Sie den Eindruck, dass sich immer weniger Menschen für Kommunalpolitik interessieren?

Platz: Ja, absolut. Die Bürger interessieren sich nur für Kommunalpolitik, wenn sie selbst direkt betroffen sind. Es wird öffentlich diskutiert und informiert, aber keinen interessiert es. Wenn aber der Beschluss naht, ist der Aufschrei plötzlich groß. Die Politik hat gegenüber dem Bürger, wenn er sich nicht dafür interessiert, keine Bringschuld. Der Bürger muss sich auch dafür interessieren, was vor seiner Haustür passiert.

Hat die CDU in Biblis Nachwuchsprobleme?

Platz: Es gibt immer wieder junge Menschen, die sich einbringen. Das Problem ist oft, dass sie wegen ihrer beruflichen Weiterentwicklung abwandern. Klar ist aber, dass wir jetzt schon besprechen müssen, wie wir nach der Kommunalwahl 2021 weitermachen wollen.

Volker Scheib ist politisch ungebunden, er wird Mehrheiten in der Gemeindevertretung brauchen. Wie verhält sich die CDU-Fraktion?

Platz: Ich kenne Volker Scheib seit vielen Jahren. Und ich ziehe den Hut vor dem, was er erreicht hat. Wie er seine Fähigkeiten in die Kommunalpolitik und die Verwaltung einbringen kann, müssen wir sehen. Wir werden das konstruktiv angehen.

