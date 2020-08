Kommunion an zwei Sonntagen

Biblis.Verteilt auf vier Gottesdienste an zwei Wochenenden empfangen 32 Kinder der Pfarrgruppe Biblis das Sakrament der Heiligen Erstkommunion. Aufgrund der Corona-Pandemie können zu den Gottesdiensten am Sonntag, 30. August und 6. September, ausschließlich die Kommunionkinder mit Familien kommen. Alle anderen Gläubigen werden gebeten, auf die Vorabendmesse in Wattenheim auszuweichen. Ausfallen muss das Dankamt der Kommunionkinder, das sonst immer dienstagabends nachträglich gehalten wurde. Doch die Kinder können ihre bunten Spendentütchen vom Bonifatiuswerk für die Diaspora-Kollekte nach der Kommunion abgeben: in den Kollektenkörbchen an den Ausgängen.

Zur ersten Heiligen Kommunion gehen am Sonntag, 30. August, um 9.30 Uhr in Biblis folgende Kinder der Gruppe von Anne Nitsch und Gudrun Buchmann: Nathan Adler, Lina-Sophie Buchmann, Leon Hoffmann, Maximilian Kohls, Samuel Nitsch, Leanne Pirnat, Tim Schnöller und Luisa Vock.

Um 11.30 Uhr feiert die Gruppe von Daniela Fey und Melanie Hahn aus Groß-Rohrheim ihre Erstkommunionfeier in Biblis: Lisa Guckert, Alessandra Fey, Julian Hahn, Jessica Janik, Dominic Nnaemeka, Leonard Singer, Johanna Orth sowie Leo Wetzel aus Biblis.

Am Sonntag, 6. September, geht es um 9.30 Uhr in Biblis weiter mit der Gruppe von Kathrin Kissel und Sabrina Reis: Sophia Kissel, Luisa Reis und Aaron Rieger aus Biblis, Bartosz Laskowski, Wiktoria Emilia und Emma-Pauline Becker aus Nordheim.

Schließlich folgt um 11.30 Uhr in Biblis der Gottesdienst der Bibliser Gruppe von Silke Reis und Tanja Götz-Viola: Joel Aupperle, Noah Aupperle, Fynn Bärwolf, Dario Crljen, Elinor Palander, Tim Reis, Noah Scherner, Laureus Seibert und Marie Viola. red

