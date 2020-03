Kommunion und Firmung abgesagt

Biblis. In der Pfarrgruppe Biblis fallen alle Gottesdienste und Veranstaltungen bis auf Weiteres aus. Jetzt teilt die Pfarrgruppe mit, dass auch die Erstkommunionfeier am Sonntag, 19. April, und die Firmung am Samstag, 30. Mai, auf unbestimmte Zeit verschoben werden. „Sobald Gottesdienste wieder stattfinden dürfen, werden wir uns umgehend mit den Katechetinnen in Verbindung setzen und nach einem neuen Termin schauen“, heißt es.

Ein Kirchenbesuch ist weiterhin möglich. „Wir wollen allen Pfarreimitgliedern die Gelegenheit geben, in unserer Kirche St. Bartholomäus in Biblis zum Anzünden einer Kerze oder zum stillen Gebet zu verweilen“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Allerdings sind verschiedene Sicherheitsmaßnahmen zu beachten. Die Weihwasserkessel sind geleert, und die Besucher werden gebeten, die nötigen Abstände zueinander einzuhalten, falls gleichzeitig andere Gläubige anwesend sein sollten. Allerdings gibt es bei den Öffnungszeiten Einschränkungen aufgrund der andauernden Arbeiten zur Fassadensanierung. Deshalb ist der Zugang nicht ständig möglich.

Die Kirche St. Christophorus in Wattenheim ist täglich geöffnet. Die Kirche St. Theresia in Groß-Rohrheim ist derzeit nicht geöffnet.

In der kommenden Zeit insbesondere über die Ostertage wird die Kirche St. Bartholomäus Biblis zum persönlichen stillen Gebet geöffnet sein. „Wir werden die Glocken läuten, um die Öffnung der Kirche anzukündigen, wir weisen aber ausdrücklich darauf hin, dass das Geläut keinen Gottesdienst anzeigt“, teilt die Pfarrgruppe mit.

Die Kirche ist an den Sonntagen grundsätzlich von 9.30 bis 10.30 Uhr geöffnet. So auch am Palmsonntag, 5. April. Dann stehen gesegnete Palmzweige zum Mitnehmen bereit. Weitere Öffnungszeiten sind in der Karwoche von Montag, 6. April, bis Mittwoch, 8. April, jeweils von 18 bis 19 Uhr. Am Gründonnerstag, 9. April, von 17 bis 18 Uhr. Am Karfreitag, 10. April, von 15 bis 16 Uhr. Die Kreuzreliquie wird auf dem Altar stehen. Am Karsamstag, 11. April, von 21 bis 22 Uhr. Am Ostersonntag, 12. April, von 9.30 bis 10.30 Uhr. Am Ostermontag, 13. April, von 9.30 bis 10.30 Uhr.

Auf der Homepage pfarrgruppe-biblis.de veröffentlicht Pfarrer Reichert Impulstexte für die Fastensonntage und Ostertage. Das Pfarrbüro Biblis ist erreichbar, ebenso Pfarrer Reichert. Wer ein Anliegen hat, kann sich unter 06245/70 03 oder per E-Mail an kath.pfarramt.biblis@t-online wenden. Die Pfarrgruppe bittet um Verständnis, dass die Öffnungszeiten in den Pfarrbüros in Wattenheim und Groß-Rohrheim entfallen. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 19.03.2020