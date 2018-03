Anzeige

Biblis.Am heutigen Gründonnerstag beginnt die neue Kinowoche in der Filminsel Biblis um 20 Uhr mit „The Killing Of A Sacred Deer“. Darin geht es um den erfolgreichen Herzchirurg Steven (Colin Farrell) und seine Ehefrau Anna (Nicole Kidman), eine angesehene Augenärztin. Sie leben mit ihren Kindern Bob und Kim das scheinbar perfekte Leben. Steven hat sich mit dem 16-jährigen, vaterlosen Martin (Barry Keoghan) angefreundet. Dessen Vater ist bei einer Operation durch Steven gestorben, daraufhin kümmert er sich um den Jungen. Doch dem Teenager geht es nur um Rache. Er will Steven zu einer schrecklichen Tat zwingen, indem er ihn auf teuflische Art erpresst.

Ab Freitag läuft der prämierte Film „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“. Frances McDormand hat den Oscar für die Rolle der Mildred Hayes als beste Hauptdarstellerin erhalten. Sam Rockwell, der einen Officer darstellt, wurde ebenfalls mit einem Oscar als bester Nebendarsteller ausgezeichnet. Bekannt ist zudem Woody Harrelson, der den Sheriff spielt. Mildred Hayes setzt die Polizei unter Druck. Denn ihre Tochter wurde Monate zuvor vergewaltigt und ermordet. Doch von einem Hauptverdächtigen fehlt jede Spur. So lässt sie an der Hauptstraße drei Werbetafeln mit provokanten Sprüchen aufstellen, die sich an den Polizeichef (Harrelson) richten. Die Situation bleibt nicht lange friedlich, besonders als sich noch Officer Dixon (Rockwell) einmischt, eskaliert die Lage. Der Film läuft von Freitag, 30. März, bis zum Sonntag, 1. April, 20 Uhr.

Kinderfilm an Karsamstag

Der Kinderfilm weicht wegen Ostern auf Karsamstag, 31. März, 15 Uhr, aus. Zu sehen ist „Der blaue Tiger“. Johanna und Mathias leben im Botanischen Garten, der einem neuen Vergnügungspark weichen soll. Da Johannas liebevolle Eltern keinen Rat wissen, erhält die Außenseiterin unerwartet Unterstützung von einem kleinen verletzten blauen Tiger. cid