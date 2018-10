Komödien im Kino

Til und Lilli Schweiger spielen im Film „Klassentreffen“ mit. © Warner Bros.

Biblis.Mit der französischen Komödie „Ein Dorf zieht blank“ beginnt die neue Filmwoche am heutigen Donnerstag um 20 Uhr in der Filminsel. Georges Balbuzard ist Bürgermeister eines beschaulichen Dorfs in der Normandie und sieht sich mit dem Niedergang der Landwirtschaft konfrontiert. Alle Proteste und Demonstrationen stoßen bei den Verantwortlichen auf taube Ohren. Balbuzard ist ratlos, was zu tun ist. Da hilft ihm ein glücklicher Zufall: Der berühmte Fotokünstler Blake New-man will ein ausgefallenes Fotoprojekt realisieren – und die Bauern des Ortes einbeziehen. Balbuzard wittert die Chance, nun die Aufmerksamkeit für die Nöte der Landwirte zu bekommen. Das Problem: Er muss sie davon überzeugen, sich für die Fotos auszuziehen.

Klassentreffen können witzig sein, besonders, wenn Til Schweiger Regie führt und mitspielt wie im Film „Klassentreffen 1.0 – Die unglaubliche Reise der Silberrücken“, der am Wochenende vom 2. bis 4. November, 20 Uhr, läuft. Neben Schweiger spielen Samuel Finzi und Milan Peschel die Hauptrollen. Vor 30 Jahren haben Nils, Andreas und Thomas das Abi gemacht, nun werden sie zum Klassentreffen eingeladen. Doch Nils muss sich mit seinen pubertierenden Kindern herumschlagen, und Andreas hat Liebeskummer. Nur Thomas freut sich auf das Fest – bis ihm seine Frau die Tochter aufs Auge drückt. So kommen sie mit Problemen zum Treffen und trotzen den Katastrophen.

Der Animationsfilm „Die Unglaublichen 2“ läuft am Sonntag, 4. November, 15 Uhr. Nachdem sie mit vereinten Kräften den Superschurken Syndrome besiegt haben, kehrt bei der Superheldenfamilie Parr wieder Normalität ein. Nach der Zerstörung ihres Hauses wohnt sie in einem neuen Heim – und hat keine Ahnung, welche besonderen Kräfte ihr Jüngster besitzt. Dann taucht ein finsterer Bösewicht auf, und die Unglaublichen nehmen den Kampf auf. cid

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 01.11.2018