Nordheim.Nach wochenlanger Unsicherheit finden nun die Konfirmationen im Ried statt. Den Auftakt machten die Jugendlichen in Nordheim (Bild). Am Gottesdienst konnten aufgrund der Abstandsregeln nur die Jugendlichen und ihre engsten Angehörigen teilnehmen. Weiter geht es am 30. August in Biblis. In Bürstadt wird am 20. September gefeiert, in Bobstadt am 27. September und in Groß-Rohrheim am 1. November. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 28.08.2020