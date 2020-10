Konflikt mit der Mutter

Biblis.„Der Fall Richard Jewell“ läuft am Donnerstag, 22. Oktober, 20 Uhr, in der Bibliser Filminsel. „Da ist eine Bombe im Centennial Park. Ihr habt noch 30 Minuten!“ Mit diesen Worten alarmiert Wachmann Richard Jewell die Behörden, als er am Rande der Olympischen Spiele von Atlanta 1996 eine Bombe findet. Danach hilft er bei der Evakuierung von Passanten und wird als Held gefeiert, doch bald dreht sich der Wind.

„The Photograph“ wird am Wochenende von Freitag bis Sonntag, 23. bis 25. Oktober, jeweils 20 Uhr, gezeigt. Als eines Tages die berühmte Fotografin Christina Eames völlig unerwartet stirbt, hinterlässt sie ihre Tochter Mae. Diese steckt voller Fragen und ist wütend auf ihre Mutter. Als die junge Frau ein Foto in ihrem Schließfach findet, begibt sie sich auf eine Reise in die Kindheit der Mutter und beginnt gleichzeitig eine intensive Romanze.

Fußball verbindet

Der Kinderfilm „Zu weit weg“ läuft am Sonntag, 25. Oktober, um 15 Uhr. Der zwölfjährige Ben und der elfjährige Tariq sind neu an ihrer Schule und ebenfalls neu im Fußballverein. Sie haben noch eine weitere Gemeinsamkeit: Beide haben ihre Heimat verloren. Bens Dorf musste einem Braunkohletagebau weichen, Tariq floh wegen aus Syrien. Schnell freunden sich die beiden an. Doch Tariq stiehlt seinem Freund auf dem Fußballplatz die Show und ist auch in der Klasse viel beliebter als Ben.

Wegen Corona sind die Karten nur online erhältlich. In die Kindervorstellung dürfen Kinder unter zwölf Jahre nur in Begleitung eines Erwachsenen. cid

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 22.10.2020