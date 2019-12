Konstantin Großmann übernimmt mit neuem Team

Biblis.Die Bibliser CDU hat einen neuen Vorsitzenden: Konstantin Großmann ist der Nachfolger von Johanna Iovine. Das entschieden die Mitglieder bei der Jahreshauptversammlung im Lindenhof. Hinter ihm stehen viele neue und junge Gesichter. Vom alten Vorstand blieben die zweite Vorsitzende Liselotte Blume-Denise und Schriftführer Christoph Dörr im Amt. Neuer Kassenführer ist Yannick Winkler.

„Wir haben heute einen Generationswechsel eingeläutet, der für die nächsten Jahre so gelten soll“, bekräftigte Konstantin Großmann. Zudem sind im Vorstandsteam 4 Mitglieder aus den Ortsteilen vertreten. Damit will die Partei ein Zeichen setzen, dass künftig mehr auf Nordheim und Wattenheim geschaut wird. „Die Transparenz nach außen ist wichtig, um zu zeigen, dass wir kontinuierlich etwas leisten und nicht nur vor Wahlen aktiv werden, wie ich immer wieder von den Leuten gehört habe. Wir müssen die Aktiven sein und unsere Vorhaben kurz und prägnant in die Öffentlichkeit bringen“, führte Großmann aus.

Vor allem möchte die CDU auch mit dem designierten Bürgermeister Volker Scheib (parteilos) zum Wohle von Biblis zusammenarbeiten und werde das Gespräch suchen. „Wir sind jetzt neu aufgestellt und müssen zur alten Kraft zurückfinden“, betonte Großmann. Er bedankte sich mit einem Blumenstrauß bei seiner Vorgängerin Johanna Iovine, die aus privaten Gründen nicht mehr antrat. Sie war 18 Jahre an der Parteispitze und habe eine „herausragende Leistung“ geboten, wie ihr Nachfolger betonte.

Zuvor hatte Johanna Iovine ihren Jahresbericht vorgetragen. Kinderfastnacht und Familienbrunch waren erfolgreich. Ab Januar hatte sich die CDU auf die Bürgermeisterwahl vorbereitet. „Unser Kandidat Felix Kusicka konnte leider bei der Bevölkerung keine Mehrheit erreichen.“ Derzeit hat der Gemeindeverband 61 Mitglieder.

Offene Fraktionssitzung

Der Fraktionsvorsitzende Hans-Michael Platz berichtete von den politischen Aktivitäten. Er ist zwar kein Parteimitglied mehr, weil er verschiedene Entscheidungen der Bundes-CDU nicht mittragen wollte, ist aber weiterhin Sprecher der CDU-Fraktion. Vor allem die Sitzung der Gemeindevertreter am Vorabend füllte seinen Bericht. Er nannte noch die beiden großen Meilensteine in diesem Jahr: der Beitritt zum Zweckverband KMB und die Annahme des Stadtentwicklungskonzepts. Platz schlug vor, die erste Montagssitzung im Monat als offene Fraktionssitzung anzubieten, zu der alle politisch Aktiven auch aus den Ortsbeiräten kommen sollen, um die Diskussionen auf eine breitere Basis zu stellen.

Unter den Gästen der Versammlung war Landrat Christian Engelhardt. Er sagte, dass nach einer verlorenen Bürgermeisterwahl die Gefahr bestehe, dass die betroffene Partei in eine depressive Phase verfallen könne. „Hier aber werden mit diesem jungen Team die Ärmel hochgekrempelt, das macht diesen Abend zu etwas Besonderem.“ Er bedauere, dass Bürgermeister Felix Kusicka nicht wiedergewählt wurde. „Ich habe die gute Kooperation geschätzt. Kusicka hat viel geleistet, gerade nach der Schließung des Atomkraftwerks. Beim Thema Digitalisierung bot der Landrat die Unterstützung des Kreises Bergstraße an.

Bei den Wahlen wurde Jens Rzepka zum Mitgliederbeauftragten gewählt. Neue Beisitzer sind: Sigrid Ambros, Barbara Gansmann, Kirsten Kreider, Michael Hennes, Christopher Wetzel und Helmut Landerer. Für 30 Jahre Parteizugehörigkeit wurde Christoph Dörr geehrt.

