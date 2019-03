Kontroverse Diskussion über öffentlichen Bücherschrank

Wattenheim.Der Ortsteil Wattenheim soll einen öffentlichen Bücherschrank bekommen, wie er in vielen Gemeinden steht. Sponsoren sind die Jusos im Ried. Über den Ort der Aufstellung diskutierten die Beiräte und kamen am Ende zum Schluss, dass er am besten bei der Bushaltestelle und der Mitfahrerbank in der Rheinstraße aufgestellt wird.

Das war aber nicht der einzige Grund für die Diskussion. Sigrid Ambros (CDU) fragte sich, ob solch ein Schrank für Wattenheim überhaupt notwendig ist, da es ja eine öffentliche Bücherei mit einem tollen Angebot gibt. „Die Schränke sind oft Ablage für alte Bücher, die zuhause aussortiert werden, aber nicht mehr interessieren und daher auch von den Nutzern des Schranks nicht mehr gelesen werden“, warf sie ein.

Bianca Muhs, selbst Juso-Mitglied, verteidigte die Idee ihrer Genossen: „In Neuschloß haben wir kürzlich ebenfalls einen Bücherschrank aufgestellt, und der wird gut genutzt. Er soll ja ein ergänzendes Angebot sein.“ Im Pfarrgarten gibt es bereits einen solchen „Schrank“, aber in dem sind ausschließlich Natur- und Gartenbücher. „Ich hab’ keine Ahnung, ob der genutzt wird“, gab Sigrid Ambros zu.

Als weitere Standorte waren noch am Sportplatz und rund ums Dorfgemeinschaftshaus im Gespräch. „Der Schrank soll an einem Ort stehen, an dem viele vorbeikommen, allein um dem Vandalismus vorzubeugen“, warf CDU-Fraktionsvorsitzender Hans Michael Platz ein. Bürgermeister Felix Kusicka will vorher aber noch das Gespräch mit den ehrenamtlichen Mitarbeitern der Katholischen Öffentlichen Bücherei, die sich im Pfarrhaus befindet, und den Jusos führen. Darin soll der Sachverhalt mit dem Bücherschrank geklärt werden. Wenn das Gespräch positiv verläuft, soll der Schrank gleich aufgestellt werden.

Beschilderung irritiert Laster

Kusicka kündigte an, den durchfahrenden Verkehr auf der L 3261 weiter kontrollieren zu wollen. Die letzte Kontrolle war am 13. und 14. Februar, die zusammen mit der Polizei gemacht wurde. Die darf nämlich auch die Ladungssicherung kontrollieren, was das Ordnungsamt nicht darf. „Es wurden 35 000 Fahrzeuge gezählt, davon waren es rund tausend Lkws. 80 Prozent davon hatte keine Durchfahrtsberechtigung“, teilte der Bürgermeister mit. Problem sei, dass die Beschilderung hinter der Wormser Rheinbrücke immer noch nicht geändert wurde und die Fahrer oft nicht wissen, dass sie nur mit Genehmigung durch den Ortsteil fahren dürfen.

Der Ortsbeirat würde gerne die Neubürger in Wattenheim zu einem Empfang einladen. „Auf die Adressen hat die Gemeinde nur Zugriff, wenn der Bürgermeister zu einen Neubürgerempfang lädt, nicht aber der Ortsbeirat“, teilte Kusicka mit, nachdem das geprüft wurde. Das leitete über zu einem nächsten Thema, denn Kusicka möchte auch in Wattenheim die Frage stellen, wo der Ortsteil 2030 steht und das Stadtentwicklungskonzept hier präsentieren. „Bei dieser Gelegenheit könnte man die Neubürger einladen und gleich mit ins Boot holen“, so der Bürgermeister. Am 11. Mai findet der Tag der Städtebauförderung statt. Kusicka lud auch den Ortsbeirat ein, zu einer Veranstaltung in die Kerngemeinde zu kommen.

Die SPD hatte noch beantragt, dass die Gemeinde Mülleimer sowie Spender für Hundekotbeutel entlang der bekannten Spazierrouten aufstellt. Zumindest an einigen Stellen sollen noch Mülleiner zu den bereits vorhandenen Spendern gestellt werden, aber nicht auf allen Wegen. Zudem soll es einige neue Spender geben.

Standort-Suche für Hotspot

Auch der Hotspot soll nicht am Dorfgemeinschaftshaus eingerichtet werden, sondern vielleicht auch an der Bushaltestelle, so die Überlegung, die aber noch nicht abgeschlossen sind. cid

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 27.03.2019