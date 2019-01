Konzert fast ausverkauft

Biblis.Die Besucher der Kulturreihe Biblis können sich am Samstag, 30. März, um 20 Uhr auf ein besonderes Konzert mit der der Simon & Garfunkel Revival Band freuen, die unter dem Motto „Feeling Groovy“ an die größten Hits der Musiker erinnert. Es sind nur noch Restkarten vorhanden. Die Veranstaltung ist bestuhlt und die Sitzplätze nummeriert. Die Tickets kosten im Vorverkauf 16 Euro.

Die Musiker Michael Frank und Guido Reuter, begleitet von Mirko Sturm, Sebastian Fritzlar und Sven Lieser, präsentieren die Hits des unvergesslichen Kultduos mit ihren Stimmen. Doch sie beherrschen noch viele weitere Instrumente, die sie auch für eigene Akzente genial einsetzen. Ob „Scarborough Fair“, „America“, „The Sound of Silence“ oder „Mrs. Robinson”, die originalgetreue Interpretation der Titel des Duos geht unter die Haut.

Märchenmusical aus Mannheim

Tags darauf, also am Sonntag, 31. März, gastiert die Mannheimer Musikbühne ebenfalls im Bürgerzentrum in Biblis. Sie begeistert inzwischen seit neun Jahren die kleinen und großen Fans in Biblis, dieses Mal mit dem Märchenmusical „Der Gestiefelte Kater“ nach den Gebrüdern Grimm. Die Musik zu diesem Stück wurde von Marie-Christin Sommer, Absolventin der Pop-Akademie Mannheim, komponiert.

Mit viel Witz, kleinen und manchmal großen Tricks kämpft der charmante, liebenswerte Kater für seinen Besitzer Heinrich. Das kleine, unterschätzte Tier benutzt die Geltungssucht der Menschen, hält ihnen einen Spiegel vor und verhilft so seinem armen Müllersburschen zu Reichtum und Ansehen. Auf der Bühne dürfen wieder die Kinder der „Schule in den Weschnitzauen“ mitwirken. Der Eintritt für dieses Märchenmusical, kostet für Kinder ab fünf Jahren und Schüler 1 Euro und für Erwachsene 5 Euro.

Tickets im Rathaus erhältlich

Karten für beide Veranstaltungen sind im Rathaus Biblis, Darmstädter Straße 25, erhältlich. Das Bürgerbüro hat montags, mittwochs, donnerstags und freitags von 8 bis 11.30 Uhr sowie mittwochs von 14.30 Uhr bis 18 Uhr und donnerstags von 14.30 Uhr bis 16 Uhr geöffnet. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 24.01.2019