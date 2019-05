Konzert mit den Mainzer Hofsängern

Biblis.Der Bibliser Gesangverein Frohsinn lädt am Samstag, 18. Mai, zu einem besonderen Konzert ein. In seinem Jubiläumsjahr konnte der Frohsinn die Mainzer Hofsänger gewinnen, die ab 19 Uhr ein Konzert im Bürgerzentrum Biblis geben.

Der Chor ist zwar vor allem von der Mainzer Fastnacht her bekannt, begeistert aber auch darüber hinaus mit hochklassigen Auftritten. Das Motto lautet „Der Zauber großer Stimmen“. Restkarten gibt es zu 19 Euro noch bei Inge Gölz (06245/41 27), der Buchhandlung „Lesezeit“ in der Darmstädter Straße 1, bei Hollerbach in der Darmstädter Straße 74 sowie beim KNR-Landhandel in der Eichendorffstraße 10. red

