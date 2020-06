Kreative Idee: Weinprobe läuft über den Laptop

Biblis.Kreativität und Spaß an der Gemeinschaft haben die aktiven Laienschauspieler der Theater-AG Kleiner Bär und Company Biblis auch während der Corona-Pandemie. „Wir machen das Beste aus der Situation“, meint Vanessa Linn, Vorsitzende des Vereins. Dazu gehört auch, dass das Vereinsleben weitergeht. Eigentlich gab es einen festen Termin für eine Weinprobe – da diese aktuell jedoch nicht durchführbar ist, organisierte die Truppe eine digitale Weinprobe.

In den vergangenen Jahren zog es die Laienschauspieler im Mai immer zur Nacht der Weinkeller nach Abenheim. „Leider fiel der Termin aus. Daher hatte ich die Idee, dass wir den Abend trotzdem für eine Weinprobe nutzen und ihn ‚gemeinsam‘ verbringen“, erzählt Tina Dautenheimer. Alle waren begeistert und die ganze Truppe, insgesamt sieben Personen, nahmen daran im Garten oder Wohnzimmer teil.

„Ein bisschen was musste natürlich im Vorfeld organisiert werden“, schmunzelt Dautenheimer. Jeder der sieben Teilnehmer organisierte zwei Flaschen von seinem Lieblingswein. Einen Tag vor der Weinprobe fuhren Vanessa und Norbert Linn alle ab und sammelten den Wein ein. „Der ging dann nach Hofheim zu Tina“, so Norbert Linn. Diese hat den Wein gemeinsam mit Marc Drackert in fünfzig kleine Flaschen umgefüllt – so gab es für jeden Teilnehmer sieben Fläschchen.

Körbe voller Essen

„Auf den Deckel waren Zahlen von eins bis sieben, damit wir die Reihenfolge wussten, wie die Weine getrunken werden sollen“, berichtete Tobias Mohr. Während der Weinprobe musste dann geraten werden, welcher Wein das ist und von wem. „Bei einer Person war das leicht, unsere Mitspielerin Stefanie trinkt nämlich nur lieblich“, verriet Nicole Stöckel. Wobei ein Theaterkollege extra auch einen lieblichen Wein organisiert hatte, so dass es diesmal zwei Süße zur Verkostung gab.

„Wer uns kennt, der weiß, bei uns gibt es bei allen Treffen auch immer etwas zu Essen – so auch bei der Weinprobe“, berichtet Vanessa Linn. Daher hatte jeder Teilnehmer auch noch was Deftiges oder Süßes zum Essen vorbereitet. Von Kochkäse mit Musik über Kuchen, Spargel in Blätterteig, Spinat-Feta-Dip, Käse-Trauben-Spieße oder Käse-Schinken-Blätterteigröllchen. Teilweise verpackten die Teilnehmer das Essen schon separat für sieben Personen, teilweise machte das Tina Dautenheimer. Denn erneut fuhr Norbert Linn alle ab und sammelte das Essen sowie die Behältnisse und Körbe ein und brachte alles zu Dautenheimer. Diese sortierte alles – am Ende gab es sieben Körbe voll mit Wein und Essen, die sie kurz vor der Weinprobe an alle ausfuhr.

„Daheim haben sich alle auf einen schönen Abend vorbereitet“, erinnert sich Nicole Stöckel. Linns machten es sich im Garten bequem, der Rest im Wohnzimmer, extra Tische wurden herbeigeholt, damit alles Platz hatte. Manche schlossen den Laptop an den Fernseher an für ein größeres Bild per Skype. Denn hierüber fand die Weinprobe dann statt. „Prost“, riefen sich alle in die Runde und hielten symbolisch die Gläser in die Kamera. Alle hatten viel Spaß und es wurde ein lustiger Abend. str

