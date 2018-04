Anzeige

Biblis.„Wir sind wieder Rekordsammler – und haben eines der besten Sammelergebnisse in ganz Hessen erreicht“, freut sich Werner Hartel vom Kreisjugendring Bergstraße. Deshalb werden alle Gruppen, die sich an der Jugendsammelwoche beteiligt haben, am Samstag, 14. April, ab 12 Uhr in die Bibliser Filminsel eingeladen. Dies soll ein Dankeschön für das Engagement der jungen Leute sein. Im Kommunalen Kino dürfen die Gäste ausspannen und einen Film anschauen – kostenfrei. Was läuft, bleibt bis Samstag ein Geheimnis. Die Organisation liegt beim Kreisjugendring Bergstraße, unterstützt durch den Hessischen Jugendring. cos