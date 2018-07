Kreisverband besteht auf neuer Technik

Anzeige

Biblis.Nur 15 der insgesamt 340 Mitglieder des Bibliser VdK-Ortsverband waren zur Jahreshauptversammlung in das Restaurant Lindenhof gekommen. Als Gäste des Sozialverbandes nahmen zudem Bürgermeister Felix Kusicka teil sowie die ehrenamtlich auf Kreis- und Bezirksebene tätigen Martin Silius und seine Frau Ortrud Elisabeth Goertz, Vorsitzende für Sozialpolitik im Bezirksverband Darmstadt.

Während Silius als Wahlleiter die Leitung der gesamten Jahreshauptversammlung übernahm, berief sich Goertz darauf, die „Aufsicht“ über die Jahreshauptversammlung zu haben. Dabei ging es hauptsächlich um Vereinsregularien, deren Bedeutung und Auslegung. Auch wenn Vorsitzender Helmut Bollig in seinem Jahresrückblick von der Gewinnung neuer Mitglieder und der Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen berichten konnte, traten diese erfreuliche Tatsachen in den Hintergrund.

Ehrungen 25 Jahre: Magdalena Gölz, Annette Kluge. 10 Jahre: Manfred Keil, Kurt Heinrich Weikert, Erich Gansmann, Ute Stocker, Ulrike Graf, Mario Scheib, Karin Gebhardt, Giselbert Bohn, Anette Schaber, Ewald Gütlich, Lothar Mews, Horst Henkensmeier, Waltraud Budnik, Henriette Platz, Walburg Schenk, Martina Wörner, Winfried Schmitzer. Fell

So musste Kassenführerin Bettina Müller zwischendurch nach Hause fahren, um einen noch detaillierteren Kassenbericht für 2016 und 2017 vorlegen zu können. Von den Kassenprüfern Helmut Schumacher und Erich Gansmann überprüft und mit der Bitte um Entlastung des Vorstandes schriftlich formuliert, wurde Bettina Müller einstimmig entlastet. Silius machte darauf aufmerksam, dass die Kassenprüfer allerdings nur eine „Empfehlung zur Entlastung“ geben könnten.