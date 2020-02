Kriegsfilm läuft im Kino

Biblis.Die neue Woche in der Filminsel beginnt am heutigen Donnerstag, 20 Uhr, mit dem französischen Film „Alles außer gewöhnlich“ mit Vincent Cassel in der Filminsel. Bruno und Malik sind beste Freunde und aufopferungsvolle Helden des Alltags. Sie betreuen Jugendliche mit Autismus und haben damit unglaublich viel zu tun. Dennoch will das zuständige Ministerium prüfen, ob nicht Stellen gestrichen oder die Einrichtungen gar geschlossen werden sollen. Bruno und Malik setzen alles daran, dies zu verhindern, und halten dabei den anstrengenden Betrieb am Laufen.

Von Freitag, 28. Februar, bis Sonntag, 1. März, läuft jeweils um 20 Uhr „1917“ von Regisseur Sam Mendes. Im April 1917 belagern sich währen des Ersten Weltkriegs deutsche und britische Einheiten in Schützengräben in Nordfrankreich. Die Moral der Truppen wird zunehmend schlechter. Dann erhalten junge britische Soldaten einen gefährlichen Auftrag: Sie sollen das zerbombte Niemandsland zwischen deutschen und britischen Schützengräben durchqueren und eine Nachricht an ein anderes britisches Bataillon überbringen. Denn dieses ist kurz davor, in einen deutschen Hinterhalt zu stürmen. Wenn die beiden Rekruten es nicht rechtzeitig schaffen, verlieren mehr als 1500 britische Soldaten sinnlos ihr Leben.

Cooler Superheld

Für Kinder zeigt die Filminsel am Sonntag, 1. März, 15 Uhr, den Animationsfilm „Spione Undercover“. Lance Sterling ist cool, charmant und geschickt – also der großartigste Geheimagent der Welt. Schon zig Male hat er die Erde vor dem Untergang bewahrt und dabei auch noch gut ausgesehen. Dafür ist er jedoch auf Erfindungen von Walter angewiesen, der das komplette Gegenteil ist: Ein wissenschaftliches Genie, dem der Umgang mit seinen Mitmenschen schwerfällt. Als sich Lance eines Tages in eine Taube verwandelt, ist der schüchterne und hochintelligente Walter gefragt. cid

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 27.02.2020