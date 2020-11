Krippe für Bibliser Kirche fast fertig

Biblis. Licht an und: „wow“. Eben lag die Werkstatt von Krippenbaumeister Dieter Kissel noch im Dunkeln, nun geht die Beleuchtung an der neuen Krippe für die katholische Kirchengemeinde St. Bartholomäus an und zieht den Betrachter sofort in ihren Bann. Ein orientalisches Ambiente wird atmosphärisch zum Leben erweckt, verschiedene Szenarien fließen harmonisch ineinander. Dort das Bergmassiv mit

...