Krippenspiel im Internet

Wattenheim.Da in diesem Jahr Corona-bedingt kein Krippenspiel an Heiligabend in der Kirche aufgeführt werden kann, hat sich das Team der katholischen Pfarrgruppe Biblis entschlossen, die Kinderkrippenfeier in diesem Jahr online anzubieten.

Mit biblischen Erzählfiguren wird dabei das Geschehen um die Geburt Jesu im Stall von Bethlehem vor über 2000 Jahren kindgerecht nacherzählt. Orgelspiel, Gebete und Fürbitten ergänzen die Online-Krippenfeier aus der St. Christophorus-Kirche in Wattenheim, zu der alle eingeladen sind. Die Kinderkrippenfeier kann an Heiligabend ab 15 Uhr online abgerufen werden über You Tube (krippenspiel-wattenheim.de) und unter www.pfarrgruppe-biblis.de. red

