Nordheim.Auf ein Jahr mit Gesangsauftritten, Ausflügen, Vereinsfesten und der Teilnahme an verschiedenen örtlichen Veranstaltungen wie der Kerwe oder dem Weihnachtsmarkt blickte der Nordheimer Volkschor bei seiner Jahreshauptversammlung zurück. Zudem konnten Ernst Brodhäcker, Josef Fiedler, Horst Ried und Eberhard Lippert für 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt werden.

Schriftführerin Silke Folz zählte die verschiedenen Aktivitäten des Vereins und des Chors auf. So hatten die Mitglieder mehrere Auftritte, etwa beim Neujahrsempfang der SPD Nordheim. Der Gemischte Chor sang im Altenheim in Biblis und die Sänger gaben Geburtstagsständchen. Weiterhin waren sie an Totensonntag auf dem Friedhof in Nordheim zu hören und beteiligten sich an den Weihnachtsfeiern des VdK in Biblis und in Nordheim. Der gemischte Chor, der Popchor sowie der gemeinsame Frauenchor gestalteten am dritten Advent den Gottesdienst in der Nordheimer Simultankirche mit.

„Bei gutem Wetter fand das Kuckucksfest auf unserem Vereinsgelände statt. Am Samstagabend hatten wir Livemusik. Der Sonntag war wie immer sehr gut besucht und wir machten einen guten Umsatz“, freute sich Silke Folz. Vorsitzende Irmtraud Arnold ergänzte hierzu, dass in diesem Jahr das Kuckucksfest nur noch am Sonntag durchgeführt wird. Seit mehreren Jahren sei der Sonntag gut besucht und der Samstag weniger. Geplant sei ein Frühschoppen mit Bieranstich und Wellfleischessen. Mittags soll es Kaffee und Kuchen sowie Chorgesang für die Besucher geben.