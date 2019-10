Küken beim Schlüpfen zusehen

Winzige nasse Küken schlüpfen wieder bei der Lokalschau in Biblis. © str

Biblis.Der Geflügelzuchtverein Biblis richtet am Sonntag, 10. November, wieder die traditionelle Lokalschau für Rassegeflügel in der Riedhalle aus. 275 Tiere wurden angemeldet, um sich den vier Preisrichtern und dem Publikum zu präsentieren. Eröffnet wird die Ausstellung am Sonntag, 10. November, um 10.30 Uhr durch den Schirmherren, Bürgermeister Felix Kusicka.

Zu den Publikumsmagneten in der Riedhalle zählt der liebevoll eingerichtete Bauernhof mit dem Kükenschlupf, der nicht nur die jüngsten Besucher immer wieder fasziniert. Bei der traditionellen Tombola gibt es nach der Eröffnung zahlreiche Preise zu gewinnen. Am Infostand des Imkers Michael Wetzel können sich Besucher über die Bienenzucht informieren und Produkte rund um den Honig kaufen. Für das leibliche Wohl wird mit warmen Speisen und kalten Getränken sowie Kaffee und Kuchen gesorgt. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 31.10.2019