So legt die Gruppe jedes Jahr großen Wert auf tolle Szenenhintergründe, fantasievolle Requisiten und Kostüme. Vor einigen Jahren schon haben sich die Theaterleute sternförmige Kulissen gebaut, die sich drehen lassen. So können insgesamt drei verschiedene, ganzflächige Hintergründe auf die Bühne gezaubert werden. Daher wurden die zwölf Elemente für das aktuelle Stück neu hergerichtet, also frisch grundiert und mit den entsprechenden Motiven versehen. „Da wird es wieder ein paar Wow-Effekte für die Zuschauer geben“, ist sich Linn sicher.

Ein ganzes Wochenende lang waren die Hobby-Schauspieler bereits zu Gange, ein weiteres Arbeitswochenende steht noch an. Dabei haben sie nicht nur an den Kulissen gearbeitet, sondern auch die benötigten Utensilien für die Szenen gestaltet, gesägt, gebastelt oder bemalt. Bereits jetzt ist den Kulissen anzusehen, wie viel Kreativität und Herzblut die Gruppe einsetzt. Wichtig sind ihnen auch die Kostüme, die zum Großteil selbst genäht werden.

„Wir freuen uns schon auf das neue Stück“, verraten die Schauspieler. Die Rollen wurden bereits verteilt - dabei achtet die Gruppe immer darauf, dass jeder zu seinem Recht kommt. Nun proben die Schauspieler bereits einmal die Woche auf der Bühne. Eine Hauptrolle übernehmen zum ersten Mal Nicole Stöckel und Tina Dautenheimer. Dabei begleitet sie Marc Drackert als „alter Hase“ in großen Rollen. Zu dritt begeben sie sich - als Maikäfer Sumsemann mit den Kindern Anni und Peterchen - auf die Reise zum Mond. Dort suchen sie nach dem verloren gegangenen sechsten Beinchen von Herrn Sumsemann.

Begegnung mit dem Sandmann

Doch bis es soweit ist, begegnen sie dem frechen Sandmann, der mächtigen Nachtfee samt Nachtvetter, werden mit der Kanone zum Mond geschossen und müssen dort gegen den verfressenen Mondmann kämpfen. Gut dass die Kinder nicht so ängstlich sind wie der Herr Sumsemann. Am Ende heißt es hoffentlich: Ende gut - mit sechs Beinchen.

© Südhessen Morgen, Sonntag, 08.07.2018